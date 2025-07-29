Ни зарплат, ни пенсий: почему россиянам массово блокируют счета без причин

Российские банки начали все чаще блокировать счета клиентов — иногда на срок до полугода.
Основаниями служат подозрительные операции даже при простых переводах друзьям или оплате в магазине.
Такая практика — попытка защитить россиян от мошенничества и финансовых преступлений.
Однако длительные задержки с разблокировкой вызывают недовольство и финансовые трудности.
Почему блокируют — роль закона 115-ФЗ
Основная причина блокировок — соблюдение Федерального закона №115-ФЗ, направленного на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Банки все тщательнее проверяют операции — особенно неоднократные переводы разным людям, платежи из разных источников, а также необычные покупки.
Вследствие этого счета могут быть заморожены для детальной проверки, а для разблокировки требуется предоставить документы о происхождении средств.
Длительность блокировки — от месяца до полугода
Нормативы 115-ФЗ предусматривают кратковременную приостановку операций — до 2 рабочих дней, а в особых случаях до 30 дней.
Однако в реальности клиенты сталкиваются с задержками от нескольких месяцев до полугода.
Это связано с резким увеличением подозрительных транзакций, что перегружает службы безопасности банков.
Кроме того, тормозят процесс бюрократические сложности и медленная работа поддержки.
Кто чаще всего страдает?
Чаще всего жалобы поступают от клиентов «МТС Деньги», ВТБ, Газпромбанка и других крупных кредитных организаций.
При этом под блокировки попадают не только крупные переводы — иногда задерживают даже зарплаты и пенсии.
Пострадавшие вынуждены подавать многочисленные заявления и жалобы, чтобы вернуть доступ к своим деньгам.
Как избежать блокировок?
Как пишут «Известия», эксперты рекомендуют внимательно относиться к переводам.
Следует избегать операций по просьбе незнакомцев, не передавать данные карты третьим лицам и при возможности оформлять платежи официально, с договором и чеком.
Также важно указывать назначение платежа (например, «подарок» или «помощь»).
Оплата через проверенные сервисы совместного сбора снижает риски подозрений.
Влияние дропперских схем и ограничения ЦБ
Блокировки связаны с борьбой против дропперов — клиентов, которые предоставляют свои карты для незаконных операций.
С 15 мая 2025 года введены ограничения на переводы свыше 100 тысяч рублей в месяц для лиц из реестра дропперов.
Банки из-за опасений применяют жесткие меры, чтобы предотвратить финансирование теневого бизнеса, экстремизма и терроризма.
Последствия и перспективы
Хотя цель блокировок — защита клиентов, растущие сроки ограничений вызывают социальную напряженность и проблемы для добросовестных граждан.
Важно ускорять работы служб безопасности и повышать прозрачность процедур.
Так можно было бы избежать лишних страданий россиян и повысить доверие к банкам.