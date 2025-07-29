Ни зарплат, ни пенсий: почему россиянам массово блокируют счета без причин

Российские банки начали все чаще блокировать счета клиентов — иногда на срок до полугода.

Основаниями служат подозрительные операции даже при простых переводах друзьям или оплате в магазине.

Такая практика — попытка защитить россиян от мошенничества и финансовых преступлений.

Однако длительные задержки с разблокировкой вызывают недовольство и финансовые трудности.

Почему блокируют — роль закона 115-ФЗ

Основная причина блокировок — соблюдение Федерального закона №115-ФЗ, направленного на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Банки все тщательнее проверяют операции — особенно неоднократные переводы разным людям, платежи из разных источников, а также необычные покупки.

Вследствие этого счета могут быть заморожены для детальной проверки, а для разблокировки требуется предоставить документы о происхождении средств.

Длительность блокировки — от месяца до полугода

Нормативы 115-ФЗ предусматривают кратковременную приостановку операций — до 2 рабочих дней, а в особых случаях до 30 дней.

Однако в реальности клиенты сталкиваются с задержками от нескольких месяцев до полугода.

Это связано с резким увеличением подозрительных транзакций, что перегружает службы безопасности банков.

Кроме того, тормозят процесс бюрократические сложности и медленная работа поддержки.

Кто чаще всего страдает?

Чаще всего жалобы поступают от клиентов «МТС Деньги», ВТБ, Газпромбанка и других крупных кредитных организаций.

При этом под блокировки попадают не только крупные переводы — иногда задерживают даже зарплаты и пенсии.

Пострадавшие вынуждены подавать многочисленные заявления и жалобы, чтобы вернуть доступ к своим деньгам.

Как избежать блокировок?

Как пишут «Известия», эксперты рекомендуют внимательно относиться к переводам.

Следует избегать операций по просьбе незнакомцев, не передавать данные карты третьим лицам и при возможности оформлять платежи официально, с договором и чеком.

Также важно указывать назначение платежа (например, «подарок» или «помощь»).

Оплата через проверенные сервисы совместного сбора снижает риски подозрений.

Влияние дропперских схем и ограничения ЦБ

Блокировки связаны с борьбой против дропперов — клиентов, которые предоставляют свои карты для незаконных операций.

С 15 мая 2025 года введены ограничения на переводы свыше 100 тысяч рублей в месяц для лиц из реестра дропперов.

Банки из-за опасений применяют жесткие меры, чтобы предотвратить финансирование теневого бизнеса, экстремизма и терроризма.

Последствия и перспективы

Хотя цель блокировок — защита клиентов, растущие сроки ограничений вызывают социальную напряженность и проблемы для добросовестных граждан.

Важно ускорять работы служб безопасности и повышать прозрачность процедур.

Так можно было бы избежать лишних страданий россиян и повысить доверие к банкам.