Бархатцы как королевский сад: какой сорт выбрать и когда сажать в 2026 году, чтобы клумба сияла все лето - план для идеального цветника

Выбираем бархатцы и рассчитываем сроки посадки

Бархатцы, или тагетесы - настоящие звезды городских клумб и деревенских палисадников. Их любят не только за яркие желто-оранжевые краски, но и за удивительную выносливость. Они цветут все лето напролет и не боятся первых осенних холодов.

Но чтобы сад заиграл этими теплыми оттенками уже в июне, нужно вовремя позаботиться о рассаде, отметила агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.

"В нашем климате бархатцы живут один сезон, и успех зависит от двух вещей: правильного сорта и точного расчета времени посева", - сказала специалист.

Для начала определитесь, какие бархатцы вы хотите видеть на своем участке. Французская разновидность - это пышные, ветвистые кустики высотой до 60 см, усыпанные цветами-шарами диаметром около 8 см.

Они растут быстро: от посева до готовности к переезду в грунт проходит всего 40–45 дней.

Если душа просит масштаба и величия, выбирайте африканские (прямостоячие) бархатцы. Это настоящие гиганты до 130 см ростом с огромными махровыми цветками, которые могут достигать 20 см в поперечнике.

Но будьте терпеливы: эти великаны не торопятся, и рассаду придется растить почти два месяца.

Для любителей нежности и изящества созданы мексиканские (тонколистные) бархатцы. У них ажурная, кружевная листва и множество мелких, но очень ярких цветков. При этом они самые стойкие и готовы к высадке уже через 35–40 дней.

Когда высаживать в грунт

"Несмотря на свою репутацию крепышей, молодые бархатцы очень чувствительны к холоду. Пока земля на глубине корней не прогреется до +10–12°C, а воздух — до +15°C, высаживать их рискованно. Даже небольшой заморозок может уничтожить все труды", - сообщила Давыдова.

Сроки сильно зависят от региона. На юге страны рассаду можно переселять на клумбы уже в конце апреля. В Подмосковье и средней полосе лучше подождать до середины или конца мая.

А жителям Урала и Сибири стоит набраться терпения до начала июня. Всегда полезно заглянуть в прогноз погоды: если весна ранняя и теплая, можно немного поторопиться, а если май встретил дождями и ветрами - лучше подержать растения в доме подольше.

