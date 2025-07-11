Исторические корни и средневековая магия: куда отправиться в Ленобласти, чтобы прикоснуться к прошлому России

В преддверии высокого туристического сезона губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился личной подборкой уникальных мест региона — от средневековой атмосферы до гастрономического туризма.
Три направления: история, природа, гастрономия
«Я бы разделил три направления в Ленинградской области, — отметил Александр Дрозденко в беседе с Lentv24.
Первое направление — исторический туризм. Все-таки Ленинградская область — это колыбель российской государственности.
«Старая Ладога — туда в 862 году пришел Рюрик, оттуда пошло государство российское. Там, кстати, древнейшая каменная церковь Святого Георгия. На алтаре внутри этой церкви освящал свой меч Александр Невский, идя на Невскую битву».
Средневековый Выборг: замок и Монрепо
Вторым направлением губернатор назвал Выборг — единственный по-настоящему средневековый город в России, где туристов ждут замок, парк Монрепо и старый город.
Природа: побережье, озера и реки
Третье направление — удивительная природа: побережье Финского залива, озера и реки, идеально подходящие для байдарочного туризма.
Гастрономический туризм: деревенский завтрак в печи
Также по мнению губренатора, Ленинградская область — уникальный регион для гастротуризма.
«У нас замечательные фермерские хозяйства, где можно не просто посмотреть, что такое труд на селе, но и попробовать замечательные вкусные продукты… В Подпорожском районе можно пожить в настоящем деревенском доме и покушать утром настоящий деревенский завтрак, который приготовлен в печи».
Продолжая тему уникальных мест, Дрозденко отметил:
«А пройдя с рюкзачком буквально несколько километров, посмотреть церковь в селе Гимрека. Это деревянная церковь, которая старше Кижей».
Конечно, в Ленобласти есть масса мест для любого вида отдыха, главное, выбрать то, что сердцу ближе и приятнее.