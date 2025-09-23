В Петербурге десятки самых необычных музеев откроют свои двери бесплатно: когда и куда можно пойти

Осенний форум этого года посвящен важным вехам: «80-летию полного снятия блокады Ленинграда», «Семье» и 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.
Более 90 площадок проведут дни открытых дверей, предложат интерактивные программы и тематические мероприятия, рассчитанные как на взрослых, так и на детей.
Среди участников — необычные музеи предприятий, образовательных учреждений, библиотек и даже церковных приходов.
Возможность прикоснуться к истории
Многие из этих площадок предлагают вход совершенно бесплатно. Например, Музей ПСПбГМУ им. ак. И.П. Павлова, Метеорологический музей, «Анатомический эрмитаж», Музейно-просветительского комплекса РГПУ им. А.И. Герцена и многое другое.