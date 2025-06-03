Шесть месяцев без пенсии: что может послужить причиной приостановки выплат от государства

Что нужно знать, чтобы не лишиться заслуженных выплат?

Выплата пенсии — это гарантия социальной защиты для миллионов россиян. Однако в некоторых случаях выплаты могут быть приостановлены.

Важно знать, какие обстоятельства могут привести к приостановке выплат, чтобы избежать неприятных сюрпризов и вовремя предпринять необходимые меры.

О причинах, по которым россиянам могут приостановить выплату пенсии, рассказал изданию «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

Федеральный закон «О страховых пенсиях»: что нужно знать пенсионерам

Случаи приостановления выплаты страховой пенсии чётко перечислены в Федеральном законе «О страховых пенсиях». Это — основной документ, регулирующий вопросы пенсионного обеспечения в России.

Пенсионерам рекомендуется ознакомиться с этим законом, чтобы быть в курсе своих прав и обязанностей.

Выплаты могут приостановить

Например, пенсия может перестать приходить, если человек в течение шести месяцев подряд не являлся за выплатами в почтовое отделение или не получал деньги дома.

Выплаты приостанавливают для уточнения обстоятельств. Это — мера предосторожности, направленная на предотвращение мошеннических действий и обеспечение целевого использования пенсионных средств.

Инвалидность

«При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата также может быть приостановлена», — указал эксперт.

Инвалидам важно вовремя проходить переосвидетельствование, чтобы подтвердить свой статус и продолжить получение пенсионных выплат.

Пенсия по потере кормильца

Кроме того, могут приостановить выплату по потере кормильца. Такое возможно, если 18-летний гражданин, окончивший школу, не предоставил в Социальный фонд России справку об очном обучении в вузе или ссузе. Это необходимое условие для продолжения получения пенсии по потере кормильца после достижения совершеннолетия.

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Если речь идет об иностранных гражданах или лицах без гражданства, основанием для прекращения выплат является истечение срока действия вида на жительство.

Выплата также прекращается, если пенсионер выехал на постоянное проживание за пределы РФ в государство, которое по международному договору теперь обязано ему платить пенсию.

Возобновление выплат: как вернуть пенсию после приостановки

При устранении обстоятельств, которые послужили основанием для приостановления выплаты, они будут возобновлены, заключил Балынин.

Важно оперативно реагировать на уведомления от Социального фонда России и предоставлять необходимые документы, чтобы возобновить выплату пенсии в кратчайшие сроки. Своевременное обращение в органы социальной защиты поможет избежать длительных перерывов в получении пенсионных выплат.