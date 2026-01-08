«С капустой»: петербуржцы объяснили, почему не будут есть шаверму по московскому ГОСТу

Что будет прописано в национальном стандарте уличного фастфуда?

Вопросы стандартизации уличной еды неожиданно вызвали широкий общественный резонанс, затмив собой даже академические споры.

Речь идет о разработке национального ГОСТа на шаверму — блюдо, которое в Москве и Санкт-Петербурге имеет совершенно разное толкование.

Утверждение стандарта, которое планировалось на ближайшее время, придется отложить еще на год.

Отсрочка великого стандарта

Разработка ГОСТа — процесс кропотливый, особенно когда речь идет о продукте с такой региональной спецификой. В новом стандарте будут четко прописаны различия между шавермой, донером и кебабом.

Глава Роскачества Максим Протасов подчеркнул важность этого шага для рынка и потребителей:

“Стандарт, когда вступит в силу, позволит задать четкие и прозрачные правила игры для всей отрасли, а потребителям даст уверенность в том, что они покупают”.

Еще в декабре 2024 года сообщалось о планах утвердить ГОСТ к 2025 году. Уже тогда в проект были заложены два равноправных названия: помимо общепринятой «шаурмы», туда официально добавили и петербургский вариант — «шаверма».

Реакция горожан: от восторга до возмущения

Инициатива стандартизации вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Петербуржцы встретили новость с энтузиазмом, часто противопоставляя ее бюрократической рутине.

“Наконец полезный гост, а не эти ваши госты оформления отчетов научных работ и тд, которыми нам в вузе голову морочат”, — гласила одна из популярных оценок.

Однако не все были согласны с приоритетами. Часть комментаторов сетовала на упущенные возможности:

“Доколе нам будут впихивать эту дичь. Где русские беляши и чебуреки”.

Другие же справедливо указали на географию кулинарных предпочтений:

“За беляшами и чебуреками это в Казань нужно.. Ну или в Бахчисарай, любителям аутентичного “.

Шаверма на порядок лучше

Самые жаркие споры разгорелись между приверженцами двух названий. Петербуржцы уверены в превосходстве своего варианта:

“Шаверма гораздо вкуснее, чем какая то шаурма”.

“Питерская шаверма на порядок лучше московской, я раз нарвался на шаурму с капустой, так вообще щами пахла”.

Москвичи, в свою очередь, восприняли включение “шавермы” в ГОСТ как несправедливую поблажку Северной столице.

“Что за питерский блат? продавили свой вариант, ведь все знают что исконно будет Шаурма”, — возмущались они.

В воздухе повис вопрос о сути различий. Потребители пытались выяснить:

“А между шавермой и шаурмой различия пропишут? Какие отличия?”.

На это последовал юмористический ответ, отражающий фактическое расстояние между центрами кулинарного противостояния:

“Примерно 700 км различий”.

Важность

Несмотря на шутливый тон многих комментариев, нашлись и те, кто оценил серьезность подхода. Некоторые отметили:

“Всегда приятно видеть людей, занимающихся действительно важными делами не покладая рук и не отвлекающихся на праздники”, имея в виду сотрудников регулирующих органов, работающих над прозрачностью рынка.

Ожидание ГОСТа продолжится, но оно обещает внести ясность в один из самых любимых, но спорных продуктов уличного питания России.

