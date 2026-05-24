Блэкаут больше не нужен: россияне ставят новую солнцезащитную систему для окон — идеально для любого интерьера
Блэкаут больше не нужен: россияне ставят новую солнцезащитную систему для окон — идеально для любого интерьера

Опубликовано: 24 мая 2026 13:15
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Летние рассветы и яркие уличные фонари всё чаще мешают полноценному сну.

Если раньше проблему света с улицы решали тяжёлыми шторами блэкаут, то теперь им на смену приходят более современные и удобные системы.

Что выбирают вместо обычных штор

Главным трендом стали кассетные рулонные шторы с направляющими. Они крепятся прямо на оконную створку и практически не оставляют щелей, через которые проходит свет.

Полотно двигается по боковым рельсам и прилегает к стеклу, а в собранном виде полностью прячется в компактный короб. Благодаря этому комната выглядит аккуратнее, а подоконник остаётся свободным.

Как добиться полной темноты

Эксперты отмечают: ключевую роль играет не только конструкция, но и сама ткань.

Самым эффективным вариантом считается материал Blackout — он способен блокировать до 99% света благодаря специальной светонепроницаемой подложке.

Более мягкое затемнение дают ткани Dimout, а популярные системы "день-ночь" позволяют регулировать освещение в течение дня.

Что советуют специалисты

Для максимального эффекта специалисты рекомендуют комбинировать решения: устанавливать рулонную систему блэкаут прямо на створку, а сверху дополнять её классическими шторами.

Кроме того, современные системы всё чаще подключают к "умному дому". Так что шторы могут автоматически закрываться вечером и открываться утром по расписанию или управляться со смартфона.

Ранее мы писали о том, как оформить штраф на соседа, который курит в подъезде.

