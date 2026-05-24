Сосед курит в подъезде: пошаговая инструкция, как быстро оформить штраф
Юристы напоминают: если сосед регулярно дымит в подъезде и не реагирует на замечания, его можно привлечь к ответственности и оштрафовать.
Что считается нарушением
Запрет действует на все места общего пользования в многоквартирных домах. Под ограничения попадают подъезды, лестничные клетки, лифты и даже балконы, если дым попадает в чужие квартиры.
Чтобы жалоба сработала, нарушение нужно зафиксировать.
Для этого можно:
- снять видео или фото курения
- зафиксировать окурки и следы дыма
- привлечь соседей в качестве свидетелей
Чем больше подтверждений, тем выше вероятность, что дело дойдёт до штрафа.
Куда жаловаться
Первым делом нужно обратиться к участковому и подать письменное заявление, сославшись на закон о запрете курения в общественных местах.
Дополнительно можно подключить управляющую компанию и потребовать составления акта о нарушении. Если УК бездействует — жильцы вправе жаловаться в жилищную инспекцию.
Какие штрафы грозят
За курение в подъезде нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей за каждый случай. Если человек курит на детской площадке, сумма может вырасти до 3000 рублей.
