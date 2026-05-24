Сосед курит в подъезде: пошаговая инструкция, как быстро оформить штраф
Сосед курит в подъезде: пошаговая инструкция, как быстро оформить штраф

Опубликовано: 24 мая 2026 10:22
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Курение в подъездах, лифтах и на лестничных клетках запрещено законом.

Юристы напоминают: если сосед регулярно дымит в подъезде и не реагирует на замечания, его можно привлечь к ответственности и оштрафовать.

Что считается нарушением

Запрет действует на все места общего пользования в многоквартирных домах. Под ограничения попадают подъезды, лестничные клетки, лифты и даже балконы, если дым попадает в чужие квартиры.

Чтобы жалоба сработала, нарушение нужно зафиксировать.

Для этого можно:

  • снять видео или фото курения
  • зафиксировать окурки и следы дыма
  • привлечь соседей в качестве свидетелей

Чем больше подтверждений, тем выше вероятность, что дело дойдёт до штрафа.

Куда жаловаться

Первым делом нужно обратиться к участковому и подать письменное заявление, сославшись на закон о запрете курения в общественных местах.

Дополнительно можно подключить управляющую компанию и потребовать составления акта о нарушении. Если УК бездействует — жильцы вправе жаловаться в жилищную инспекцию.

Какие штрафы грозят

За курение в подъезде нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей за каждый случай. Если человек курит на детской площадке, сумма может вырасти до 3000 рублей.

Ранее мы писали о том, что банкоматы в России будут работать без интернета.

