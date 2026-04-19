Бочки полные весь сезон: в мае - трава, в июле - ягоды: любимая подкормка малины - кто готовит, всегда с урожаем

Бюджетная подкормка для малины

Малина очень отзывчива к подкормкам. Одно из любимых весенних угощений для кустов малины - зеленое удобрение. Оно же - травяной настой. Многие дачники с опытом предпочитают его коровяку, куриному помету и минеральным удобрениям. Об этом они рассказывают на форумах. Мнения садоводов изучил Городовой.

Рачительные хозяева ценят, что это удобрение с высоким содержанием азота достается абсолютно бесплатно: крапива, одуванчики и сныть растут под ногами, а эффект от них, по многочисленным отзывам, не уступает специальным минеральным комплексам. Особенно если добавить в настой другие бесплатные, но не менее полезные компоненты.

Как приготовить травяной настой для малины

Чтобы ягоды были не просто крупными, а еще и сладкими, одной крапивы мало. Добавьте золу и картофельные очистки, и от крупных спелых ягод отбоя не будет.

Вам понадобится:

Большая бочка или плотный черный пакет (на 50–100 л)

2/3 ведра сорняков без корней и семян (крапива, одуванчик, окопник)

Вода

1 стакан золы

1 кг картофельных очистков

Измельчите траву (чем мельче, тем быстрее брожение) и плотно утрамбуйте в бочку. Добавьте очистки и золу.

Залейте содержимое теплой водой. Накройте крышкой или пленкой.

Настаивайте смесь 7–10 дней. В жару процесс идет быстрее, в прохладу — медленнее. Раз в день помешивайте палкой, чтобы выпустить углекислый газ.

На то, что состав готов, укажет темный цвет, специфический запах силоса и отсутствие пузырьков.

Когда и как поливать малину зеленым коктейлем

Это "зелье" для бешеного роста нужно правильно вносить. Концентрированный настой обязательно разводят водой (1 литр настоя на 10 литров воды) и в мае поливают под корень. Достаточно 4–5 литров жидкости на куст.

Что говорят садоводы?

Метод старинный, а потому популярный. Дачница Мария Г. рассказала:

"Ветки моей малины буквально лежат на земле под тяжестью огромных ягод. А ведь в ход идет только дачный мусор — сорняки да зола".

Другие дачники отмечают: с тех пор как начали применять травяной настой, ягоды малины растут плотными и сахаристыми.

