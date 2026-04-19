Бочки полные весь сезон: в мае - трава, в июле - ягоды: любимая подкормка малины - кто готовит, всегда с урожаем

Малина очень отзывчива к подкормкам. Одно из любимых весенних угощений для кустов малины - зеленое удобрение. Оно же - травяной настой. Многие дачники с опытом предпочитают его коровяку, куриному помету и минеральным удобрениям. Об этом они рассказывают на форумах. Мнения садоводов изучил Городовой.
Рачительные хозяева ценят, что это удобрение с высоким содержанием азота достается абсолютно бесплатно: крапива, одуванчики и сныть растут под ногами, а эффект от них, по многочисленным отзывам, не уступает специальным минеральным комплексам. Особенно если добавить в настой другие бесплатные, но не менее полезные компоненты.
Как приготовить травяной настой для малины
Чтобы ягоды были не просто крупными, а еще и сладкими, одной крапивы мало. Добавьте золу и картофельные очистки, и от крупных спелых ягод отбоя не будет.
Вам понадобится:
- Большая бочка или плотный черный пакет (на 50–100 л)
- 2/3 ведра сорняков без корней и семян (крапива, одуванчик, окопник)
- Вода
- 1 стакан золы
- 1 кг картофельных очистков
Измельчите траву (чем мельче, тем быстрее брожение) и плотно утрамбуйте в бочку. Добавьте очистки и золу.
Залейте содержимое теплой водой. Накройте крышкой или пленкой.
Настаивайте смесь 7–10 дней. В жару процесс идет быстрее, в прохладу — медленнее. Раз в день помешивайте палкой, чтобы выпустить углекислый газ.
На то, что состав готов, укажет темный цвет, специфический запах силоса и отсутствие пузырьков.
Когда и как поливать малину зеленым коктейлем
Это "зелье" для бешеного роста нужно правильно вносить. Концентрированный настой обязательно разводят водой (1 литр настоя на 10 литров воды) и в мае поливают под корень. Достаточно 4–5 литров жидкости на куст.
Что говорят садоводы?
Метод старинный, а потому популярный. Дачница Мария Г. рассказала:
"Ветки моей малины буквально лежат на земле под тяжестью огромных ягод. А ведь в ход идет только дачный мусор — сорняки да зола".
Другие дачники отмечают: с тех пор как начали применять травяной настой, ягоды малины растут плотными и сахаристыми.
Ранее Городовой рассказал, какие многолетники посадить весной.