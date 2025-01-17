Больничный во время отпуска в Петербурге: как продлить или перенести дни отдыха

В Санкт-Петербурге, как и по всей России, работники, заболевшие во время ежегодного оплачиваемого отпуска, имеют право на продление или перенос отпуска. Это важное положение Трудового кодекса РФ, которое обеспечивает социальную защиту трудящихся в случае болезни или травмы.

Продление отпуска

Если сотрудник заболел во время отпуска, он должен устно или письменно уведомить об этом своего работодателя. Способ оповещения законом не установлен, поэтому можно это сделать любым удобным способом: по телефонному звонку, сообщению в мессенджере или электронному письму. Работодатель не имеет права требовать заявления или оформления дополнительных документов. После выздоровления сотрудник выходит на работу позже, чем планировалось изначально. Отпуск автоматически продлевается на количество календарных дней болезни, указанных в листке нетрудоспособности, включая выходные и праздничные дни.

Перенос отпуска

Сотрудник также может выбрать перенос неиспользованных дней отпуска на другое время, согласованное с работодателем. В этом случае он выходит на работу в срок окончания отпуска и пишет заявление о переносе дней отдыха.

А могут ли отказать?

Работодатель обязан предоставить работнику продление или перенос отпуска, если период болезни совпал с периодом ежегодного оплачиваемого отпуска. Отказ в продлении или переносе отпуска по причине больничного является нарушением трудового законодательства. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в полном объеме в любом случае.

Если больничный не заканчивается

Если отпуск заканчивается, а больничный лист еще не закрыт, работнику необходимо предупредить об этом работодателя. После окончания больничного работник может приступить к работе или воспользоваться правом переноса неиспользованных дней отпуска.

Больничный в отпуске без сохранения зарплаты

Важно помнить, что если работник заболел в отпуске за свой счет, то за эти дни пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается и соответственно дни отдыха не могут быть перенесены или продлены. Сотрудник сможет уйти на больничный только на следующий день после окончания отпуска без сохранения зарплаты, если он продолжает болеть.

Знание своих прав является важным аспектом социальной защиты работников в Санкт-Петербурге. Трудовое законодательство обеспечивает гарантии, позволяющие работникам не терять дни отдыха в случае болезни.