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Кричи, Петербург, но по закону: власти разрешили голосить на мостах, но с согласованием

Опубликовано: 14 июня 2025 12:02
Петербуржцам разрешили кричать на мосту
Кричи, Петербург, но по закону: власти разрешили голосить на мостах, но с согласованием
Городовой ру

От спонтанных перформансов к согласованным акциям — что происходит на мостах Петербурга?

В Петербурге разрешили местным жителям устраивать коллективные утренние выкрики на набережных реки Нева, но из нужно согласовывать. Поводом послужило популярное движение, инициированное блогером из Северной столицы.

История началась как способ снять стресс, но переросла в массовое явление, которое привлекло внимание полиции и властей.

Блогер и его инициатива: Утренние выкрики для снятия стресса

Парень стал публиковать ролики, где раз в неделю около семи часов поднимался на Троицкий мост и громко кричал навстречу восходящему солнцу. По его словам, это помогало снять накопившийся стресс и зарядиться энергией на весь день.

Вскоре подобные акции начали привлекать десятки подписчиков. Толпы горожан собирались ранним утром, создавая шумовые перформансы прямо над водой.

Реакция полиции: Несанкционированные собрания и штрафы

Как пишет «Московский комсомолец», из-за наплыва участников полиция расценила такие мероприятия как несанкционированные собрания и пригрозила организаторам административными наказаниями вплоть до штрафов размером до 20 тысяч рублей.

Однако недавно парень рассказал в соцсетях, что городские власти попросили согласовывать подобные мероприятия, чтобы все было по закону.

Почему утренние выкрики стали популярны?

  • Снятие стресса. Возможность выплеснуть негативные эмоции и снять накопившийся стресс.
  • Заряд энергии. Утренние выкрики помогают зарядиться энергией на весь день.
  • Сообщество. Участие в коллективных акциях дает чувство принадлежности к сообществу.
  • Необычность. Необычный способ проведения досуга привлекает внимание и вызывает интерес.

История с утренними выкриками на мостах — яркий пример того, как креативная инициатива может перерасти в массовое движение, привлечь внимание властей и потребовать согласования.

Это также показывает, что Петербург — город, открытый для новых идей и готовый искать компромиссы между свободой выражения и соблюдением порядка.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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