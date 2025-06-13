Борщевичный захват: улица в Выборгском районе Петербурга превратилась в ядовитый «лес»

В Выборгском районе Санкт-Петербурга разворачивается настоящая экологическая катастрофа: 8-я Верхняя улица оказалась во власти борщевика Сосновского.

Местные жители бьют тревогу, отправляя обращения через порталы «Госуслуги. Решаем вместе» и «Наш Санкт-Петербург», однако обещанные сроки по ликвидации опасного растения прошли, а борщевик продолжает разрастаться.

Обещания остались на бумаге: борщевичный «лес» продолжает расти

Сорняк должны были убрать до 11 июня, но опасное растение до сих пор на месте. Фотографии ядовитых зарослей, сделанные жителями накануне, красноречиво говорят о масштабе проблемы.

«Там такие размеры полей, что за сутки не управиться. Нужна тяжелая техника, потом дополнительно травить каждому растению корни. А их там… Я в жизни не видела такого масштаба зарослей, целый борщевичный лес вырос после работ коммунальщиков. Через эти заросли для многих работающих на предприятиях проходит путь на автобусную остановку», — рассказала обеспокоенная жительница в беседе с изданием «Фонтанка».

По ее словам, следов работ по уничтожению борщевика не наблюдалось.

Масштаб проблемы: десятки обращений, но проблема не решена

Только по Выборгскому району на портале «Наш Санкт-Петербург» с начала сезона было отправлено 70 обращений, касающихся засилья борщевика. Это свидетельствует о том, что проблема носит системный характер и требует оперативного решения.

Корни проблемы: зараженный грунт и неэффективная борьба

Контрольно-счетная палата ранее выявила, что после благоустройства с использованием грунта, зараженного борщевиком, растение активно занимает территорию на свежих газонах.

Это говорит о том, что используемые методы борьбы с сорняком недостаточно эффективны и необходимо пересмотреть подход к благоустройству территорий.

Надежда на биопестициды и опыт Белоруссии

Проблема борщевика актуальна не только для Петербурга и Ленобласти.

В 2024 году в Заксобрании прошла конференция, на которой белорусские специалисты поделились опытом эффективной борьбы с этим инвазивным видом. Благодаря их методам, площадь распространения борщевика в Минске сократилась с 300 до 8 га всего за год.

Разработку биопестицида в России ведет Россельхознадзор, возлагая надежды на то, что это средство поможет справиться с сорняком уже в текущем году.

Что делать? Советы для жителей, столкнувшихся с борщевиком:

Сообщать о зарослях. Жалобы направлять на порталы «Госуслуги. Решаем вместе» и «Наш Санкт-Петербург».

Соблюдать осторожность. Избегать контакта с борщевиком, особенно с его соком.

Ограничить распространение. По возможности, принимать меры по ограничению распространения сорняка на территории (например, скашивание до цветения).

Только совместными усилиями городских властей, специалистов и жителей можно остановить нашествие борщевика и защитить территории Петербурга и Ленобласти от этого опасного растения.