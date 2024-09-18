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Будет расти вширь и ввысь: полейте фикус этой особой водой и наслаждайтесь результатом

18 сентября 2024 13:20
Будет расти вширь и ввысь: полейте фикус этой особой водой и наслаждайтесь результатом
Будет расти вширь и ввысь: полейте фикус этой особой водой и наслаждайтесь результатом
Фото Городовой.ру

Ничего специально покупать не нужно.

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений, которые радуют глаз своим зеленым видом и неприхотливостью. Однако даже такие стойкие растения требуют ухода и подпитки, чтобы быть здоровыми и пышными. Не обязательно тратить деньги на дорогие удобрения из магазинов. Есть проверенные народные методы, которые помогут вашему фикусу процветать.

Пищевая сода

Одним из самых простых и доступных народных средств является пищевая сода. Это вещество помогает нейтрализовать кислотность почвы и обеспечить растению доступ к необходимым питательным веществам. Для приготовления раствора нужно растворить 1 чайную ложку соды в 1 литре воды и полить растение этим раствором раз в месяц.

Банановая кожура

Банановая кожура — одно из самых известных народных удобрений для фикуса. Она богата калием, который способствует укреплению корневой системы и ускорению роста растения. Просто измельчите банановую кожуру и смешайте ее с землей в горшке или приготовьте настой: залейте кожуру банана водой и оставьте на несколько дней. Полученным раствором можно поливать фикус.

Яичная скорлупа

Скорлупа от яиц — это отличный источник кальция для вашего фикуса. Этот микроэлемент необходим для укрепления корней и улучшения структуры клеток растения. Яичную скорлупу можно измельчить и посыпать вокруг стебля или приготовить настой: залейте скорлупу водой и оставьте на неделю, затем поливайте фикус этим настоем.

Дрожжи

Дрожжи — еще один народный метод, который часто используется для подкормки комнатных растений. Дрожжи стимулируют рост корней, что особенно полезно для фикусов, которые нуждаются в крепкой корневой системе. Для приготовления раствора растворите 1 грамм сухих дрожжей в литре теплой воды, добавьте 1 столовую ложку сахара и дайте настояться 2-3 часа. Поливайте этим раствором раз в месяц.

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Автор:
Екатерина Адамова
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