«Бухта Желтая» против диких туристов: битва за петербургский заповедник или как отдохнуть, не нарушая закон

Инспекторы дирекции ООПТ провели рейд в “Бухте Желтой”, выявив почти 500 нарушителей.
Костры, палатки и квадроциклы — что запрещено в заповеднике и как избежать штрафа?
Заповедник — не место для “дикого” отдыха
В ходе рейдов в “Бухте Желтой” инспекторы столкнулись с несанкционированными палаточными лагерями, кострами и проездом на квадроциклах.
Как пишет пресс-служба администрации Ленобласти, лишь одному нарушителю выписали штраф за квадроцикл, остальным — предупреждение.
Правила поведения в “Бухте Желтой”: что под запретом?
В ООПТ «Бухта Желтая» запрещены:
- Обустройство стоянок и разведение костров.
- Рубка деревьев и повреждение растительности.
- Движение транспортных средств — только по дорогам.
Цель создания “Бухты Желтой”: сохранение уникальной природы
“Бухта Желтая” — памятник природы регионального значения, созданный для сохранения природных экосистем северного побережья Финского залива и поддержания их естественного ландшафтного и биологического разнообразия.
Под охраной находятся сосновые и еловые леса, приморская и болотная растительность, а также редкие виды животных и растений.
Альтернатива “дикому” отдыху: эко-маршруты и благоустроенные зоны
Председатель комитета по природным ресурсам Федор Стулов подчеркнул:
«Мы делаем все, чтобы посетителям ООПТ было удобно. Для этого существуют экомаршруты с разметкой, местами для отдыха и другой полезной инфраструктурой. Но если есть острая потребность доехать на машине прямо до водоема, поставить палатки и костры — пожалуйста, отдыхайте вне ООПТ».
Экологическая тропа: прогулка с пользой для здоровья и природы
По территории “Бухты Желтой” проходит экологическая тропа протяжённостью около 4 километров, которая идет вдоль Финского залива и по лесным дорожкам.
Это отличная возможность насладиться красотой природы, не нарушая режим особой охраны.