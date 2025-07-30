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«Бухта Желтая» против диких туристов: битва за петербургский заповедник или как отдохнуть, не нарушая закон

Опубликовано: 30 июля 2025 09:31
Бухта Желтая
«Бухта Желтая» против диких туристов: битва за петербургский заповедник или как отдохнуть, не нарушая закон
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Правила поведения в заповеднике, которые нужно знать каждому.

Инспекторы дирекции ООПТ провели рейд в “Бухте Желтой”, выявив почти 500 нарушителей.

Костры, палатки и квадроциклы — что запрещено в заповеднике и как избежать штрафа?

Заповедник — не место для “дикого” отдыха

В ходе рейдов в “Бухте Желтой” инспекторы столкнулись с несанкционированными палаточными лагерями, кострами и проездом на квадроциклах.

Как пишет пресс-служба администрации Ленобласти, лишь одному нарушителю выписали штраф за квадроцикл, остальным — предупреждение.

Правила поведения в “Бухте Желтой”: что под запретом?

В ООПТ «Бухта Желтая» запрещены:

  • Обустройство стоянок и разведение костров.
  • Рубка деревьев и повреждение растительности.
  • Движение транспортных средств — только по дорогам.

Цель создания “Бухты Желтой”: сохранение уникальной природы

“Бухта Желтая” — памятник природы регионального значения, созданный для сохранения природных экосистем северного побережья Финского залива и поддержания их естественного ландшафтного и биологического разнообразия.

Под охраной находятся сосновые и еловые леса, приморская и болотная растительность, а также редкие виды животных и растений.

Альтернатива “дикому” отдыху: эко-маршруты и благоустроенные зоны

Председатель комитета по природным ресурсам Федор Стулов подчеркнул:

«Мы делаем все, чтобы посетителям ООПТ было удобно. Для этого существуют экомаршруты с разметкой, местами для отдыха и другой полезной инфраструктурой. Но если есть острая потребность доехать на машине прямо до водоема, поставить палатки и костры — пожалуйста, отдыхайте вне ООПТ».

Экологическая тропа: прогулка с пользой для здоровья и природы

По территории “Бухты Желтой” проходит экологическая тропа протяжённостью около 4 километров, которая идет вдоль Финского залива и по лесным дорожкам.

Это отличная возможность насладиться красотой природы, не нарушая режим особой охраны.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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