Бургер Кинг попал под прицел УФАС: черная булочка оказалась мифом

Санкт-Петербургское УФАС обнаружило в действиях ООО «Бургер Рус» признаки нарушения законодательства о защите конкуренции из-за отсутствия бургера с черной булочкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчина подал жалобу в УФАС на «Бургер Кинг»: в ресторане рекламировали акцию с комбо «Король и Шут», где предлагался «новый Воппер КиШ на черной-черной булочке», но такой вариант с черной булочкой оказался недоступен.
УФАС установило, что наличие бургера с черной булочкой в комбо зависит от конкретного ресторана, а информация об этом различии нигде не была указана.
Реклама акции оказалась недостоверной и вводила потребителей в заблуждение, что квалифицировано как нарушение.
Ведомство выдало компании предупреждение и обязало до 25 мая разместить на сайте точные сведения о составе комбо-наборов.