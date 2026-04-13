Бургер Кинг попал под прицел УФАС: черная булочка оказалась мифом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какие факультеты есть в Академии Штиглица в Санкт-Петербурге? Учеба
Как лучше покупать Geely Monjaro – у дилера или через параллельный импорт: стоит ли рисковать ради 1 млн рублей Полезное
Орнитологи объяснили, чем опасны голуби на балконе и как их прогнать – 4 способа Полезное
Охота на подделки: Петербург усиливает проверки молочки в магазинах Город
Посадил и забыл: как вырастить горох с максимальным урожаем без лишних хлопот Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Бургер Кинг попал под прицел УФАС: черная булочка оказалась мифом

Опубликовано: 13 апреля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / YAROCKY_RUSLAN
Реклама вводила потребителей в заблуждение.

Санкт-Петербургское УФАС обнаружило в действиях ООО «Бургер Рус» признаки нарушения законодательства о защите конкуренции из-за отсутствия бургера с черной булочкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина подал жалобу в УФАС на «Бургер Кинг»: в ресторане рекламировали акцию с комбо «Король и Шут», где предлагался «новый Воппер КиШ на черной-черной булочке», но такой вариант с черной булочкой оказался недоступен.

УФАС установило, что наличие бургера с черной булочкой в комбо зависит от конкретного ресторана, а информация об этом различии нигде не была указана.

Реклама акции оказалась недостоверной и вводила потребителей в заблуждение, что квалифицировано как нарушение.

Ведомство выдало компании предупреждение и обязало до 25 мая разместить на сайте точные сведения о составе комбо-наборов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью