Быстрый салат из фасоли, который удивляет своей заправкой: всего 5 минут без жарки и варки

Рецептом салата, который готовится буквально за считанные минуты, поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".
Ингредиенты:
помидоры — 2 крупных (или 300 г сладких черри), фасоль консервированная в собственном соку — 1 банка, лук репчатый — 1 небольшой (или красный салатный), чеснок — 2 зубчика, лимон — 1 ст. л. сока, свежая зелень (укроп и петрушка) — несколько веточек, соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
Сначала я подготавливаю фасоль: откидываю её на дуршлаг, промываю холодной водой и оставляю на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
Помидоры нарезаю средними кусочками. Если они слишком водянистые, аккуратно удаляю семена с соком, чтобы салат не получился излишне жидким. Помидоры черри достаточно просто разрезать пополам.
Лук нарезаю тонкими полукольцами или перьями и отправляю в салатник вместе с помидорами и фасолью. Для более мягкого вкуса можно использовать красный салатный лук.
Далее готовлю ароматную заправку: выдавливаю чеснок через пресс, добавляю лимонный сок, растительное масло и чёрный перец, затем тщательно перемешиваю до однородности. Заправку выливаю прямо на лук — лимонный сок слегка замаринует его, сделав вкус более нежным.
Мелко нарезаю укроп и петрушку, добавляю в салат, солю по вкусу и аккуратно перемешиваю все ингредиенты до равномерного распределения заправки.
Примерное время приготовления: 10 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить оладьи с колбасой и сыром на скорую руку.