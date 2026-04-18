Хрустящая снаружи, нежная внутри: цветная капуста в кляре, которая уделает любое мясо Полезное
Как дешевле слетать в Грецию летом-2026 и сколько будут стоить туры с системой "Все включено" Полезное
Что чувствует кошка, когда хозяин уходит из дома - питомец переживает только в нескольких случаях: интересные факты Полезное
ТОП-5 направлений для туристов-одиночек: в этих городах интересно, безопасно и недорого – рейтинг Полезное
Редиска взошла – пора: 3 шага для ядреных сочных корнеплодов, иначе – горох под роскошной ботвой Полезное
Быстрый салат из фасоли, который удивляет своей заправкой: всего 5 минут без жарки и варки

Опубликовано: 18 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
Простой и насыщенный вкус.

Рецептом салата, который готовится буквально за считанные минуты, поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".

Ингредиенты:

помидоры — 2 крупных (или 300 г сладких черри), фасоль консервированная в собственном соку — 1 банка, лук репчатый — 1 небольшой (или красный салатный), чеснок — 2 зубчика, лимон — 1 ст. л. сока, свежая зелень (укроп и петрушка) — несколько веточек, соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Сначала я подготавливаю фасоль: откидываю её на дуршлаг, промываю холодной водой и оставляю на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

Помидоры нарезаю средними кусочками. Если они слишком водянистые, аккуратно удаляю семена с соком, чтобы салат не получился излишне жидким. Помидоры черри достаточно просто разрезать пополам.

Лук нарезаю тонкими полукольцами или перьями и отправляю в салатник вместе с помидорами и фасолью. Для более мягкого вкуса можно использовать красный салатный лук.

Далее готовлю ароматную заправку: выдавливаю чеснок через пресс, добавляю лимонный сок, растительное масло и чёрный перец, затем тщательно перемешиваю до однородности. Заправку выливаю прямо на лук — лимонный сок слегка замаринует его, сделав вкус более нежным.

Мелко нарезаю укроп и петрушку, добавляю в салат, солю по вкусу и аккуратно перемешиваю все ингредиенты до равномерного распределения заправки.

Примерное время приготовления: 10 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить оладьи с колбасой и сыром на скорую руку.

Автор:
Александр Асташкин
