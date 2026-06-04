От итальянского ретро до оркестрового рока: как Петербург отметит финал «Сезонов» на Дворцовой

На Дворцовой площади пройдет бесплатный концерт.

В самом сердце Петербурга, на Дворцовой площади, 5 июня закатят большой бесплатный концерт. Это будет финал фестиваля «Петербургские сезоны», который традиционно сопровождает ПМЭФ-2026.

Рассказываем, ради чего стоит прийти.

Поп-хиты

Главными звездами вечера станут Artik & Asti. Сейчас в группе поет Севиль Велиева. Ожидаем все главные танцевальные хиты: от старых треков Артема Умрихина до современных разрывных песен вроде «СО2» и «Гармония».

Итальянская легенда: прощальный тур

Как сообщает "Фонтанка", для тех, кто любит классику дискотек 80-х, организаторы привезли настоящий эксклюзив. На сцену выйдет Умберто Тоцци. Тот самый итальянец, чей хит «Ti amo» знает каждый.

Важный момент: певец уже объявил о завершении карьеры и прощальном мировом туре. Так что выступление в Петербурге — это редкий шанс увидеть легенду вживую, пока он еще гастролирует.

Оркестр, который играет рок и джаз

За «серьезную» музыку отвечает оркестр TV BRICS под управлением Михаила Голикова. Но не бойтесь скучной классики.

Этот коллектив славится тем, что миксует всё: от саундтреков к фильмам и мирового рока до джаза и этнических мелодий разных стран. Будет масштабно и очень красиво.

Полезная информация для зрителей

Чтобы вечер прошел гладко, запомните несколько простых фактов:

Когда: 5 июня, начало в 20:00.

5 июня, начало в 20:00. Цена: Бесплатно. Вход свободный для всех.

Бесплатно. Вход свободный для всех. Где: Дворцовая площадь.

Дворцовая площадь. Ограничения: Возраст 6+.

Совет от бывалых: На такие концерты всегда приходит очень много людей. Если хотите стоять поближе к сцене, приходите заранее — хотя бы за час.

Не забудьте, что на входе будут рамки и досмотр, так что не берите с собой лишнего (особенно стеклянные бутылки).

Что еще посмотреть?

Концерт на площади — это лишь часть «Петербургских сезонов». Весь город с 30 мая по 7 июня превратится в одну большую культурную площадку.

В эти дни в театрах и музеях Петербурга и области пройдут десятки выставок и спектаклей. Это лучшее время, чтобы поймать те самые Белые ночи под хорошую музыку.

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