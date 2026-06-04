От итальянского ретро до оркестрового рока: как Петербург отметит финал «Сезонов» на Дворцовой
В самом сердце Петербурга, на Дворцовой площади, 5 июня закатят большой бесплатный концерт. Это будет финал фестиваля «Петербургские сезоны», который традиционно сопровождает ПМЭФ-2026.
Рассказываем, ради чего стоит прийти.
Поп-хиты
Главными звездами вечера станут Artik & Asti. Сейчас в группе поет Севиль Велиева. Ожидаем все главные танцевальные хиты: от старых треков Артема Умрихина до современных разрывных песен вроде «СО2» и «Гармония».
Итальянская легенда: прощальный тур
Как сообщает "Фонтанка", для тех, кто любит классику дискотек 80-х, организаторы привезли настоящий эксклюзив. На сцену выйдет Умберто Тоцци. Тот самый итальянец, чей хит «Ti amo» знает каждый.
Важный момент: певец уже объявил о завершении карьеры и прощальном мировом туре. Так что выступление в Петербурге — это редкий шанс увидеть легенду вживую, пока он еще гастролирует.
Оркестр, который играет рок и джаз
За «серьезную» музыку отвечает оркестр TV BRICS под управлением Михаила Голикова. Но не бойтесь скучной классики.
Этот коллектив славится тем, что миксует всё: от саундтреков к фильмам и мирового рока до джаза и этнических мелодий разных стран. Будет масштабно и очень красиво.
Полезная информация для зрителей
Чтобы вечер прошел гладко, запомните несколько простых фактов:
- Когда: 5 июня, начало в 20:00.
- Цена: Бесплатно. Вход свободный для всех.
- Где: Дворцовая площадь.
- Ограничения: Возраст 6+.
Совет от бывалых: На такие концерты всегда приходит очень много людей. Если хотите стоять поближе к сцене, приходите заранее — хотя бы за час.
Не забудьте, что на входе будут рамки и досмотр, так что не берите с собой лишнего (особенно стеклянные бутылки).
Что еще посмотреть?
Концерт на площади — это лишь часть «Петербургских сезонов». Весь город с 30 мая по 7 июня превратится в одну большую культурную площадку.
В эти дни в театрах и музеях Петербурга и области пройдут десятки выставок и спектаклей. Это лучшее время, чтобы поймать те самые Белые ночи под хорошую музыку.
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