Петербург «второго этажа»: как город сократит путь до центра до 15 минут
Представьте: вы выезжаете из спального района и через 15 минут уже паркуетесь в центре. Без бесконечных светофоров, заторов и нервов. Звучит как фантастика?
Власти Петербурга обещают, что к 2032 году это станет реальностью. На прошедшем ПМЭФ-2026 губернатор Александр Беглов подтвердил: город переходит на скоростной режим, пишет 78.ru.
Дороги «вторым этажом»
Главный секрет такой скорости — магистрали эстакадного типа. Это дороги, которые строят на опорах над землей. Они проходят над существующими улицами, ж/д путями и заводами.
Почему это удобно? На таких трассах просто нет светофоров и пешеходных переходов. Вы едете по прямой, не сбавляя скорости, буквально пролетая над городскими пробками.
ШМСД: главная дорожная стройка десятилетия
Основную ставку делают на Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД). Это огромная трасса, которая свяжет запад и восток города, а затем уйдет в Ленобласть.
Сейчас проект переходит к важнейшему этапу — 4.1. Строители уже определены, контракты подписаны. Этот участок соединит Глухоозерское шоссе с Союзным проспектом.
По сути, это будет новая мощная перемычка между левым и правым берегом Невы.
Мост с «самым длинным крылом»
Сердцем нового этапа станет уникальный разводной мост через Неву. Он появится в створе союзного проспекта — аккурат между мостами Александра Невского и Володарским.
У него будет своя «фишка». Инженеры спроектировали самое длинное в мире разводное крыло для систем такого типа — более 60 метров. Мост будет не только функциональным, но и станет новой достопримечательностью города.
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