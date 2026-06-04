Петербург «второго этажа»: как город сократит путь до центра до 15 минут

Это станет возможным благодаря магистрали эстакадного типа.

Представьте: вы выезжаете из спального района и через 15 минут уже паркуетесь в центре. Без бесконечных светофоров, заторов и нервов. Звучит как фантастика?

Власти Петербурга обещают, что к 2032 году это станет реальностью. На прошедшем ПМЭФ-2026 губернатор Александр Беглов подтвердил: город переходит на скоростной режим, пишет 78.ru.

Дороги «вторым этажом»

Главный секрет такой скорости — магистрали эстакадного типа. Это дороги, которые строят на опорах над землей. Они проходят над существующими улицами, ж/д путями и заводами.

Почему это удобно? На таких трассах просто нет светофоров и пешеходных переходов. Вы едете по прямой, не сбавляя скорости, буквально пролетая над городскими пробками.

ШМСД: главная дорожная стройка десятилетия

Основную ставку делают на Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД). Это огромная трасса, которая свяжет запад и восток города, а затем уйдет в Ленобласть.

Сейчас проект переходит к важнейшему этапу — 4.1. Строители уже определены, контракты подписаны. Этот участок соединит Глухоозерское шоссе с Союзным проспектом.

По сути, это будет новая мощная перемычка между левым и правым берегом Невы.

Мост с «самым длинным крылом»

Сердцем нового этапа станет уникальный разводной мост через Неву. Он появится в створе союзного проспекта — аккурат между мостами Александра Невского и Володарским.

У него будет своя «фишка». Инженеры спроектировали самое длинное в мире разводное крыло для систем такого типа — более 60 метров. Мост будет не только функциональным, но и станет новой достопримечательностью города.

Ранее «Городовой» рассказывал, закроют ли центр Петербурга для автомобилей.