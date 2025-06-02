Цареубийство в Екатеринбурге: правда и мифы о расстреле Романовых

Долгое время ходили тайны вокруг убийства царской семьи, но участники тех событий раскрыли правду.

Ночью 17 июля 1918 года в Екатеринбурге произошло одно из самых трагических и обсуждаемых событий в истории России — расстрел последнего императора Николая II, его семьи и близких слуг.

Это был конец целой эпохи — монархии в России. Есть интересные свидетельства исполнителей цареубийства, о которых до сих пор спорят историки.

Последние часы царской семьи

После отречения Николая II в 1917 году семья Романовых была взята под стражу и перевезена в Екатеринбург. В июле 1918 года ситуация в городе накалилась: близились войска белых, которые боролись за царя. Тогда было принято страшное решение — уничтожить всю семью Романовых, чтобы не дать им шанса вернуться к власти.

Ночью 16 июля всех разбудили и приказали спуститься в подвал дома. Император нес на руках своего больного сына Алексея, который страдал гемофилией и не мог стоять. Главным организатором казни был Яков Юровский, комендант охраны царской семьи. Его помощником был Григорий Никулин — молодой чекист, который позже рассказал о тех событиях.

Интересно, что почти все участники казни прожили долгую жизнь, прошли через Вторую мировую войну и даже писали воспоминания, в которых гордились своим «делом».

Как проходила казнь

Сначала было зачитано постановление об уничтожении царской семьи. Николай II и его близкие, по словам Никулина, не сразу поняли, что происходит. Когда прозвучал первый выстрел, император смог лишь вскрикнуть. Стреляли беспорядочно, и не все сразу.

Среди убитых были не только члены семьи — император, императрица, их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей, но и слуги: врач Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп и горничная Анна Демидова. Убиты были даже любимые собаки Романовых.

Чтобы заглушить звуки выстрелов, во дворе завели мотор грузовика, на котором потом увезли тела. После казни помещение тщательно убрали, а драгоценности конфисковали.

Кто отдал приказ

Решение о расстреле принималось на уровне Уральского областного совета, который контролировался большевиками. Историки считают, что Ленин и Свердлов были в курсе, но прямых документов, подтверждающих это, нет. Сначала планировался суд над царем, но из-за приближения военных войск решил не затягивать и убить всю семью без суда, сообщает сайт Трипстер.

Что было дальше

После убийства тела попытались уничтожить, чтобы скрыть следы. Однако в 1991 году останки были найдены недалеко от Екатеринбурга и позднее опознаны с помощью ДНК-анализа. Так удалось положить конец всем слухам и мифам.

Григорий Никулин в последних интервью признал, что он не испытывал угрызений совести. Он умер в 1965 году, а его могила находится на том же кладбище, где похоронен первый президент России Борис Ельцин в Екатеринбурге.