Цеха оживают: в Шушарах на бывшем заводе General Motors начался набор сотрудников

Опубликовано: 11 декабря 2025 01:00
Городовой ру

Производство автомобилей на заводе намерены перезапустить в начале 2026 года.

Холдинг «АГР» объявил о начале набора специалистов для работы на территории завода, который некогда принадлежал компании General Motors и располагается в Шушарах, сообщается в телеграм-канале компании.

Приглашаются переводчики, владеющие китайским, специалисты по техническому обслуживанию, а также рабочие для автомобильного сборочного цеха и другие сотрудники.

Уровень оплаты труда составляет от 95 до 170 тысяч рублей. Производство машин на этой промышленной площадке, как заявлено, должно быть восстановлено в начале 2026 года.

Напомним, завод был остановлен в 2015 году после ухода американского производителя. В 2020 году предприятие приобрёл автоконцерн Hyundai, который планировал выпускать здесь такие модели, как Tucson, Palisade и Sportage.

Ранее сообщалось, что холдинг «АГР» намерен инвестировать около 90 миллиардов рублей в развитие бывших заводов General Motors и Volkswagen.

Юлия Аликова
Город
