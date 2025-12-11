Цеха оживают: в Шушарах на бывшем заводе General Motors начался набор сотрудников

Холдинг «АГР» объявил о начале набора специалистов для работы на территории завода, который некогда принадлежал компании General Motors и располагается в Шушарах, сообщается в телеграм-канале компании.
Приглашаются переводчики, владеющие китайским, специалисты по техническому обслуживанию, а также рабочие для автомобильного сборочного цеха и другие сотрудники.
Уровень оплаты труда составляет от 95 до 170 тысяч рублей. Производство машин на этой промышленной площадке, как заявлено, должно быть восстановлено в начале 2026 года.
Напомним, завод был остановлен в 2015 году после ухода американского производителя. В 2020 году предприятие приобрёл автоконцерн Hyundai, который планировал выпускать здесь такие модели, как Tucson, Palisade и Sportage.
Ранее сообщалось, что холдинг «АГР» намерен инвестировать около 90 миллиардов рублей в развитие бывших заводов General Motors и Volkswagen.