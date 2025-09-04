Волшебный отдых в Петербурге: бассейн на крыше рядом с Дворцовой площадью

Петербург — город, в котором можно провести время не только интересно, но и с максимальным комфортом.
Примером такого отдыха поделилась местная жительница, которая отправилась в пятизвездочный отель напротив Дворцовой площади.
Что за отель ?
«Талион Империал Отель» находится в самом центре старинной части Петербурга. Бассейн, расположенный на шестом этаже, закрыт прозрачной крышей.
Из бассейна есть выход на террасу, откуда можно увидеть купола Казанского и Исаакиевского соборов, Александрийский стол с ангелом, а также знаменитую триумфальную колесницу на арке Главного штаба.
Цены
Однако, по словам автора отзыва, стоимость проживания в отеле была немаленькая. Кроме гостей этого места, бассейном и СПА-комплексом можно пользоваться, купив абонемент или разовое посещение.
Стоимость посещения на будние дни — около 5000 рублей за 4 часа, для детей до 6 лет — 2500.
Проживание в номере категории «Стандарт» варьируется от 15 000 до 21 000 рублей за ночь. Есть шикарные номера с видами на Петербург, где цена уже начинается от 50 тысяч и выше.
«Стоимость "Люкса" не называю, цена меня, например, немного пугает», — призналась петербурженка.
Однако вид с крыши отеля завораживает, особенно ночью, когда город заливается светом от прожекторов. По признанию местной жительницы, она провела на террасе больше времени, чем в бассейне.
Цены актуальны на момент выхода публикации.