Волшебный отдых в Петербурге: бассейн на крыше рядом с Дворцовой площадью

Волшебный отдых в Петербурге: бассейн на крыше рядом с Дворцовой площадью globallookpress/ Shatokhina Natalia; NEWS.ru

Этот вариант подходит тем, кто хочет совместить экскурсии и прогулки по городу с расслабляющим отдыхом в уютной атмосфере.