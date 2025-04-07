Дорожает ли жизнь в Петербурге? Новый анализ цен поможет разобраться

В последнее время жители всей России заметили изменения в плане цен, Санкт-Петербург не стал исключением.
Некоторые вещи стали дороже, а другие — дешевле. Свое исследование опубликовал Петростат, из которого стало понятно, на чем теперь стоит экономить, а что стало более доступнее.
Что подорожало
Гостиницы и театры: номера в гостиницах подорожали на 9,5%, а билеты в театры — на 12,2%.
Пересылка писем: стоимость пересылки простого письма внутри России увеличилась на 6,5%.
Общественные услуги: помывка в бане в общем отделении подорожала на 4,5%.
Продукты питания: груши подорожали на 2,8%, сухофрукты — на 2,2%, рыбное филе — на 5,9%, поваренная соль — на 5%.
Консервы мясные для детского питания: Выросли в цене на 6,1%.
Что подешевело
Репчатый лук: подешевел на 4%.
Свекла: подешевела на 3,5%.
Обучение вождению: опустилась на целых 7,6 %.
Что происходит с ценами в Петербурге
В феврале 2025 года цены на товары и услуги в Санкт-Петербурге продолжали расти, хотя и немного медленнее, чем раньше.
Подорожание связано с тем, что производители товаров стали больше тратить на перевозку и создание того или иного продукта. Немаловажную роль сыграл тот факт, что люди сами готовы платить больше за востребованные товары и услуги.
Будущие перспективы
Эксперты думают, что цены в России будут расти медленнее в будущем. Для этого власти делают все возможное, в частности поддерживают высокие процентные ставки, чтобы сдержать рост цен.
Однако все же в Санкт-Петербурге жизнь становится все более дорогой. Важно следить за новостями и планировать расходы заранее, чтобы меньше тратить на ненужные вещи.
|Товар, услуга
|Изменение цены
|Номера в гостинице
|+ 9,5%
|Билеты в театр
|+ 12,2%
|Пересылка писем
|+ 6,5%
|Помывка в бане
|+ 4,5%
|Груши
|+ 2,8%
|Сухофрукты
|+ 2,2%
|Рыбное филе
|+ 5,9%
|Поваренная соль
|+ 5%
|Консервы мясные для детского питания
|+ 6,1%
|Репчатый лук
|- 4%
|Свекла
|- 3,5%
|Обучение вождению
|- 7,6%
В последнее время петербуржцы стали больше экономить. Все чаще люди откладывают деньги для того, чтобы иметь финансовую подушку безопасности или в случае необходимость потратить деньги на приглянувшуюся недвижимость. При этом чаще всего, это люди зрелого возраста.