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Дорожает ли жизнь в Петербурге? Новый анализ цен поможет разобраться

7 апреля 2025 20:31
Деньги, магазин
Дорожает ли жизнь в Петербурге? Новый анализ цен поможет разобраться
globallookpress/ Bulkin Sergey; NEWS.ru; Alexei Gyngazov

Стало известно, как изменились цены в Северной столице России с начала 2025 года.

В последнее время жители всей России заметили изменения в плане цен, Санкт-Петербург не стал исключением.

Некоторые вещи стали дороже, а другие — дешевле. Свое исследование опубликовал Петростат, из которого стало понятно, на чем теперь стоит экономить, а что стало более доступнее.

Что подорожало

Гостиницы и театры: номера в гостиницах подорожали на 9,5%, а билеты в театры — на 12,2%.

Пересылка писем: стоимость пересылки простого письма внутри России увеличилась на 6,5%.

Общественные услуги: помывка в бане в общем отделении подорожала на 4,5%.

Продукты питания: груши подорожали на 2,8%, сухофрукты — на 2,2%, рыбное филе — на 5,9%, поваренная соль — на 5%.

Консервы мясные для детского питания: Выросли в цене на 6,1%.

Что подешевело

Репчатый лук: подешевел на 4%.

Свекла: подешевела на 3,5%.

Обучение вождению: опустилась на целых 7,6 %.

Что происходит с ценами в Петербурге

В феврале 2025 года цены на товары и услуги в Санкт-Петербурге продолжали расти, хотя и немного медленнее, чем раньше.

Подорожание связано с тем, что производители товаров стали больше тратить на перевозку и создание того или иного продукта. Немаловажную роль сыграл тот факт, что люди сами готовы платить больше за востребованные товары и услуги.

Будущие перспективы

Эксперты думают, что цены в России будут расти медленнее в будущем. Для этого власти делают все возможное, в частности поддерживают высокие процентные ставки, чтобы сдержать рост цен.

Однако все же в Санкт-Петербурге жизнь становится все более дорогой. Важно следить за новостями и планировать расходы заранее, чтобы меньше тратить на ненужные вещи.

Товар, услуга Изменение цены
Номера в гостинице + 9,5%
Билеты в театр + 12,2%
Пересылка писем + 6,5%
Помывка в бане + 4,5%
Груши + 2,8%
Сухофрукты + 2,2%
Рыбное филе + 5,9%
Поваренная соль + 5%
Консервы мясные для детского питания + 6,1%
Репчатый лук - 4%
Свекла - 3,5%
Обучение вождению - 7,6%

В последнее время петербуржцы стали больше экономить. Все чаще люди откладывают деньги для того, чтобы иметь финансовую подушку безопасности или в случае необходимость потратить деньги на приглянувшуюся недвижимость. При этом чаще всего, это люди зрелого возраста.

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