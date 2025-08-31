Городовой / Общество / «Часто попадают впросак»: эту экскурсию в Петербурге не заказывал еще ни один москвич
Опубликовано: 31 августа 2025 17:31
Москвичи в Петербурге
Фото: Городовой.ру

Многое в городе на Неве удивительно для жителей столицы.

В беседе с «Городовым» экскурсовод и историк Юрий Нежинский отметил, что в целом для москвичей Петербург интересен целиком, и откровенно «скучных» для них мест нет.

Однако есть нюансы, связанные с восприятием достопримечательностей и ожиданиями гостей из столицы.

«Никогда не слышал, чтобы москвичи говорили: нет, этого не нужно, у нас самих есть. Но объективно говоря, Русский музей, например, проигрывает по количеству широко известных произведений отечественного искусства Третьяковской галерее.

А павильоны Екатерининского парка весьма похожи на свои аналоги в Кусково. И ни разу москвичи не заказали экскурсию "Сталинский Ленинград"», — рассказал Нежинский.

При этом, по его словам, есть объекты, которые москвичи считают безусловными must-see: «Эрмитаж, Петергоф, Янтарная комната — конечно, вне конкуренции».

Эксперт отметил и детали, которые гости замечают уже за пределами экскурсионных маршрутов. Москвичей нередко удивляет общая неухоженность города и облупившаяся штукатурка, но при этом они учитывают разницу в бюджетах двух столиц.

«Ещё одна, возможно, неожиданная для петербуржца особенность, на которую обращают внимание жители Москвы — отсутствие суеты и низкая интенсивность движения транспорта», — пояснил он.

Кроме того, москвичи часто просят включать в программу нестандартные маршруты, предпочитая «небанальные объекты» вместо классики. Но здесь их ждёт ловушка:

«Часто попадают впросак — потому что невозможно изучать высшую математику без "таблицы умножения" и, предположим, экскурсия "Масонский Петербург" совершенно бесполезна и непонятна для человека, у которого не было обзорной экскурсии по Северной столице», — подытожил Нежинский.

Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
