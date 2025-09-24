Городовой / Общество / Чебуреки, пышки и горячая кукуруза: как дореволюционная еда стала фаст-фудом в СССР
Чебуреки, пышки и горячая кукуруза: как дореволюционная еда стала фаст-фудом в СССР

Опубликовано: 24 сентября 2025 15:00
Чебуреки, пышки и горячая кукуруза: как дореволюционная еда стала фаст-фудом в СССР
Global Look Press / Aleksandr Schemlyaev / Russian Look

Даже еда, приготовленная быстро в СССР, была наполнена вкусом и историей нашей страны.

В СССР был свой фаст-фуд. Правда, «домашний», на основе национальных традиций и привычек.

Чебуречные — короли улиц

Чебурек — одно из самых любимых блюд, родом из крымско-татарской кухни, пишет cafebrynza.ru.

Чебуреки обычно готовились с начинкой из мяса, но в советских городах появлялись и варианты с картошкой, сыром. Главное — их жарили в раскаленном масле до хрустящей корочки.

Пышечные — сладкая русская классика

Пышка — это круглая жареная булочка, посыпанная сахарной пудрой. Она полюбилась советским гражданам еще до войны.

Пышечные работали отдельно или в кафетериях, а иногда за вкусным лакомством приходилось стоять в очереди, особенно в обед, пишет Открытая кухня.

Интересно, что что пышки были популярны не только в СССР, но и как часть дореволюционной русской кулинарии. В Петербурге это лакомство обожают и сегодня, пышечные — настоящий символ города на Неве.

Шашлычные — вкус Кавказа в советских городах

Шашлык пришел в СССР в 1920-х из кавказской кухни. После войны шашлык стал уличным блюдом — его жарили в парках прямо на глазах у клиентов.

Сейчас шашлык можно найти в меню практически любого кафе, хотя специализированных шашлычных стало меньше.

Горячая кукуруза — вкус советского лета

Кукуруза стала настоящим символом советского фаст-фуда благодаря Никите Хрущеву, который массово посадил ее на полях страны.

Вареную горячую кукурузу продавали на улицах и пляжах — аромат юности для многих. Сегодня традиция сохраняется на черноморских курортах и в летний сезон.

Пельменные — быстро и сытно

Пельмени пришли к нам из удмуртской кухни и быстро стали любимым блюдом советского фаст-фуда.

Пельменные работали практически в каждом городе и были популярны у таксистов и ночных работников, пишет Культура.рф.

Сейчас пельмени чаще едят дома или покупают готовыми в магазинах, а пельменные как кафе почти ушли в прошлое.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
