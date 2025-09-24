Чебуреки, пышки и горячая кукуруза: как дореволюционная еда стала фаст-фудом в СССР

В СССР был свой фаст-фуд. Правда, «домашний», на основе национальных традиций и привычек.
Чебуречные — короли улиц
Чебурек — одно из самых любимых блюд, родом из крымско-татарской кухни, пишет cafebrynza.ru.
Чебуреки обычно готовились с начинкой из мяса, но в советских городах появлялись и варианты с картошкой, сыром. Главное — их жарили в раскаленном масле до хрустящей корочки.
Пышечные — сладкая русская классика
Пышка — это круглая жареная булочка, посыпанная сахарной пудрой. Она полюбилась советским гражданам еще до войны.
Пышечные работали отдельно или в кафетериях, а иногда за вкусным лакомством приходилось стоять в очереди, особенно в обед, пишет Открытая кухня.
Интересно, что что пышки были популярны не только в СССР, но и как часть дореволюционной русской кулинарии. В Петербурге это лакомство обожают и сегодня, пышечные — настоящий символ города на Неве.
Шашлычные — вкус Кавказа в советских городах
Шашлык пришел в СССР в 1920-х из кавказской кухни. После войны шашлык стал уличным блюдом — его жарили в парках прямо на глазах у клиентов.
Сейчас шашлык можно найти в меню практически любого кафе, хотя специализированных шашлычных стало меньше.
Горячая кукуруза — вкус советского лета
Кукуруза стала настоящим символом советского фаст-фуда благодаря Никите Хрущеву, который массово посадил ее на полях страны.
Вареную горячую кукурузу продавали на улицах и пляжах — аромат юности для многих. Сегодня традиция сохраняется на черноморских курортах и в летний сезон.
Пельменные — быстро и сытно
Пельмени пришли к нам из удмуртской кухни и быстро стали любимым блюдом советского фаст-фуда.
Пельменные работали практически в каждом городе и были популярны у таксистов и ночных работников, пишет Культура.рф.
Сейчас пельмени чаще едят дома или покупают готовыми в магазинах, а пельменные как кафе почти ушли в прошлое.