Чем интересен Летний театр в Новой Голландии?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 ложки в лунку – и томаты забудут про вершинную гниль: особый метод посадки без подкормок и ежедневного полива Полезное
100% дезинфекция теплицы в апреле: эти 2 препарата точно уничтожат патогены Полезное
88 миллионов на новые двери: что изменится на «Василеостровской» Город
В апреле вишне - важнее всего: 7 ложек в воду - и урожай придется собирать ведрами, ягоды крупнее черешни Полезное
Поехала на поезде по тарифу "Сеньор" – сэкономила прилично: комфорт купе по цене плацкарта Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Чем интересен Летний театр в Новой Голландии?

Опубликовано: 10 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
остров, город
Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Летний театр в Новой Голландии — это не просто площадка для выступлений, а целое культурное явление, объединяющее историю, архитектуру и современное искусство. 

Летний театр в Новой Голландии — это уникальное пространство под открытым небом, расположенное во внутреннем дворе исторического здания «Бутылка» на острове в Санкт-Петербурге. В 2026 году он откроется в четвёртый сезон, продолжая традиции культурного эксперимента, вдохновлённого уличными театрами-кабаре середины XX века.

История «Бутылки»

Здание в форме кольца, где сейчас располагается театр, было построено в 1830 году архитектором Александром Штаубертом как военно-морская тюрьма. Прототипом послужила тюрьма в английском городе Осборн. В XIX веке здесь размещались арестантские роты морского ведомства.

Существует версия, что именно от этого здания происходит выражение «лезть в бутылку» — в значении «лезть на рожон, не считаясь с последствиями». После реставрации в 2011 году «Бутылка» превратилась в культурное пространство с кафе, коворкингами и выставочными площадками, а летом во дворе устраивают концерты, лекции и киносеансы.

Концепция Летнего театра

При создании театра команда Новой Голландии и архитектор Люба Леонтьева (Ludi Architects) стремились воссоздать атмосферу кабаре 1920–1930-х годов. Навесная крыша защищает зрителей от непогоды, а трибуны вокруг сцены и столики в театральном буфете Oggi создают камерную обстановку. Для буфета специально разработано меню Дмитрием Блиновым и его командой.

Программа и атмосфера

Весь сезон по пятницам, субботам и воскресеньям здесь проходят разнообразные мероприятия: джазовые концерты, выступления академических и экспериментальных музыкантов, гастроли независимых театров, перформансы и читки. Несколько раз в сезон «Летний театр» превращается в джаз-клуб, где звучат диксиленд, свинг, джаз-фанк и свободная импровизация.

За предыдущие три сезона на круглой сцене выступили десятки проектов — от локальных инициатив до профессиональных оркестров и театральных трупп. Среди участников были Большой театр, Санкт-Петербургская филармония, фестиваль Context. Diana Visheva, оркестр «Дивертисмент», Московский ансамбль современной музыки, «Мастерская Брусникина» и другие.

Интересные факты

  • Сцена расположена в геометрическом центре круглого двора, что обеспечивает хороший обзор с любой точки.
  • Зрители могут выбирать между билетами в буфет (за столиками) и обычными входными билетами на трибуны. Все билеты продаются без мест — можно прийти и занять любое свободное место.
  • На входе можно взять плед, но их быстро разбирают, поэтому стоит приходить заранее.

Адрес: набережная Адмиралтейского канала, 2, остров Новая Голландия, Санкт-Петербург.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью