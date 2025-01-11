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Чем кормили в советском Ленинграде: гастрономическая ностальгия

11 января 2025 13:33
Советская столовая
Чем кормили в советском Ленинграде: гастрономическая ностальгия
globallookpress/ Anvar Galeev

И все были стройными и здоровыми.

Советский Ленинград славился не только своими культурными и архитектурными достопримечательностями, но и вполне определенным ритмом жизни, который отражался даже в повседневном питании. Завтраки, обеды и ужины здесь были не просто приемами пищи, а частью общей советской традиции.

Пропустить завтрак в Ленинграде советских времен было практически невозможно — трудовой день требовал сил. Главное правило: все должно быть просто и быстро.

В меню неизменно попадали:

  • овсяная или манная каша;
  • яичница или вареные яйца;
  • бутерброд с колбасой или повидлом;
  • крепкий черный чай.

Сладкоежки могли побаловать себя домашним вареньем, которое заготавливалось летом. А вот сырники и блинчики чаще появлялись на столе в выходные, когда у хозяек было больше времени.

Днем ленинградцы отправлялись в столовые, которые предлагали простой, но питательный набор:

  • суп («первое»);
  • гарнир с источником белка, например, картофельное пюре с котлетой или макароны с сосиской;
  • салат: свежий овощной или с майонезом для сытности;
  • напиток — морс или компот.

Обеды были стандартными, но доступными, что позволило сформировать настоящую столовскую культуру.

Полдник в Ленинграде был почти священным, особенно для школьников. Важно было подкрепить силы между обедом и ужином.

В детских руках чаще всего появлялись:

  • кефир или молоко;
  • печенье или вафли;
  • яблоки или сезонные фрукты.

Взрослые же довольствовались чаем или кофе с тем же печеньем.

Вечером ленинградцы собирались за общим столом дома, чтобы поужинать. И представьте, разговаривали, а не смотрели в гаджеты или газеты. Рестораны были редкостью, но не роскошью для большинства. Еда готовилась заранее и подогревалась, чтобы сократить время на готовку после работы.

На ужин чаще всего подавали:

  • суп, оставшийся с обеда;
  • гарнир с мясом или рыбой (тоже скорее всего с обеда);
  • «быструю еду», например, пельмени, макароны с консервами или просто консервированную рыбу.

Советская кухня Ленинграда, при всей своей простоте, была питательной и по-своему уютной. Она, как и сам город, сохраняла дух коллективизма тех времен и домашнего уюта, который до сих пор вызывает ностальгию у тех, кто помнит то время, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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