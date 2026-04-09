Чем знаменита крепость Орешек на Ладожском озере?

Крепость Орешек — один из самых драматичных памятников русской истории, расположенный на Ореховом острове в истоке Невы, у Ладожского озера. Это фортификационное сооружение пережило несколько эпох, войн и трансформаций, став свидетелем ключевых событий в судьбе России. Сегодня это филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга, где можно увидеть руины, экспозиции и погрузиться в атмосферу прошлого.

История основания и первые века

Крепость была заложена в 1323 году новгородским князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. Название происходит от обилия лещины (орешника), которая когда-то росла на острове. В том же году здесь был заключён первый договор между Новгородом и Швецией — Ореховский мир, который установил границы между государствами.

Изначально крепость была деревянной, но в 1349 году шведы сожгли её. Уже в 1352 году на острове возвели каменное укрепление из валунов на известковом растворе. К XVI веку крепость расширили: стены перестроили по новой технологии — из каменных плит, а форма стала напоминать вытянутый многоугольник с 7 наружными и 3 внутренними башнями.

Шведское владычество и возвращение России

В 1612 году после девятимесячной осады крепость пала под натиском шведских войск. Из 1300 защитников в живых осталось около 100 человек. Шведы переименовали Орешек в Нотебург («ореховый город»). Крепость оставалась под их контролем до 1702 года.

В ходе Северной войны Пётр I отбил крепость у шведов. Штурм длился 13 часов, а сам царь участвовал в атаке в качестве капитана-бомбардира. Победа стала знаковой: Пётр переименовал крепость в Шлиссельбург («ключ-город»), символизируя открытие пути к Балтийскому морю. На Государевой башне он установил символический ключ.

Тюремные годы

С 1723 года, после строительства Кронштадта, крепость потеряла военное значение и стала политической тюрьмой. Здесь содержались члены царской семьи, декабристы, революционеры и другие «государственные преступники».

В 1798 году построили «Секретный дом» — тайную камеру для особо опасных заключённых. Из Шлиссельбургской тюрьмы никто не сбежал.

Героическая оборона в годы Великой Отечественной войны

В 1941 году Шлиссельбург захватили немцы, но крепость продолжала держать оборону. С сентября 1941 по 1943 год гарнизон из 300 военных (позже получившее подкрепление) отражал атаки, пережив более 50 тысяч ударов. Защитники не позволили фашистам переправиться на правый берег Невы и замкнуть блокадное кольцо вокруг Ленинграда с востока. Их подвиг сохранил «Дорогу жизни» через Ладожское озеро, которая снабжала город продовольствием. Почти все защитники погибли, но крепость не сдалась.

Современность

Сегодня крепость — объект культурного наследия федерального значения. Она открыта для посещения с конца апреля — начала мая по 30 сентября. Режим работы в 2026 году: в будни с 10:00 до 18:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 19:00.

На территории можно увидеть:

сохранившиеся башни (из 10 первоначальных башен уцелели 6);

руины Иоанновского собора XVII века, разрушенного во время войны;

экспозиции в Старой и Новой тюрьмах, где воссозданы камеры и представлены личные вещи узников;

мемориальный комплекс, посвящённый обороне крепости в 1941–1943 годах.

За отдельную плату можно подняться на смотровую площадку башни Головина, откуда открывается вид на Неву и Ладожское озеро.

