Четыре города в одном: как Петербург 1910-х распался на «дворец», «контору», «фабрику» и «трущобы»

1. «Город-дворец» (имперский, административный)
Локализация в самом сердце города:
- Дворцовая набережная
- Адмиралтейская набережная
- Английская набережная
- Миллионная улица
- Анклав.
Проживала здесь:
- высшая аристократия,
- сановники,
- дипломатический корпус,
- верхушка гвардии.
Ритм жизни определялся сезонами (открытие, балы, выезд в Крым или за границу), визитами, приёмами.
Здесь ещё говорили по-французски, ездили в каретах и автомобилях, а главным событием могла быть премьера в Мариинском театре. Этот мир жил в дорогих, но часто арендованных особняках, тратя состояния на поддержание статуса.
2. «Город-контора» (буржуазно-интеллигентский)
География:
- Каменноостровский и Большой проспекты Петроградской стороны,
- Литейная и Рождественские части,
- часть Васильевского острова.
Кто здесь жил:
- Инженеры,
- врачи,
- адвокаты,
- профессура,
- банковские служащие,
- успешные журналисты,
- владельцы среднего бизнеса.
Ритм жизни определялся рабочим графиком (с 9-10 утра), трамваем, домашним обедом, воскресными прогулками в Таврическом саду или на островах.
Здесь выписывали журналы, обсуждали новости в Думе, водили детей в гимназии. Их жизненный успех измерялся не титулами, а профессионализмом, доходом и уровнем комфорта в новой квартире с телефоном и ванной.
3. «Город-фабрика» (рабочий, промышленный)
Основные районы:
- Выборгская сторона,
- Нарвская и Московская заставы,
- Полюстрово,
- Волкова деревня.
Район пролетариата (квалифицированные рабочие, подмастерья, чернорабочие), мелких лавочников, обслуживающего их персонала.
Жизнью управлял гудок завода. 10-12-часовой рабочий день, жизнь в казарме или дешёвой комнате в «рабочем районе», простые трапезы в столовой или чайной, редкие выезды «в город» (в центр) — чаще в трактир или на демонстрацию.
Здесь царила своя солидарность, читалась своя пресса («Правда»), и главной мечтой часто была не карьера, а улучшение условий труда и жизни.
4. «Город-трущоба» (маргинальный, нищий)
Самыми неблагополучными районами того времени были:
- «Вяземская лавра» у Сенной,
- районы Шпалерной улицы,
- задворки Обводного канала,
- ночлежки на окраинах.
Здесь обитали самые нищие и маргинальные слои петербуржцев.
Основу существования здесь составляла борьба за физическое выживание: ночлег, миска похлёбки, поиск случайного заработка.
Этот мир был вне официальной экономики и социальных лифтов, живя по своим законам, которые описывали Гиляровский и ранний Горький.
«Многоликость» Петербурга — это не живописное разнообразие, а жёсткое социальное и пространственное расслоение.
Город распался на несколько городов, связанных экономически (рабочий производил, чиновник управлял, аристократия потребляла), но разделённых культурно и бытово.
Это расслоение делало городскую среду крайне напряжённой и взрывоопасной, где революция 1917 года станет не внешним ударом, а результатом столкновения этих «городов».