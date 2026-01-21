Четыре города в одном: как Петербург 1910-х распался на «дворец», «контору», «фабрику» и «трущобы»

Жители этих районов пользовались разными входами в метро будущего, которое только проектировали.

1. «Город-дворец» (имперский, административный)

Локализация в самом сердце города:

Дворцовая набережная

Адмиралтейская набережная

Английская набережная

Миллионная улица

Анклав.

Проживала здесь:

высшая аристократия,

сановники,

дипломатический корпус,

верхушка гвардии.

Ритм жизни определялся сезонами (открытие, балы, выезд в Крым или за границу), визитами, приёмами.

Здесь ещё говорили по-французски, ездили в каретах и автомобилях, а главным событием могла быть премьера в Мариинском театре. Этот мир жил в дорогих, но часто арендованных особняках, тратя состояния на поддержание статуса.

2. «Город-контора» (буржуазно-интеллигентский)

География:

Каменноостровский и Большой проспекты Петроградской стороны,

Литейная и Рождественские части,

часть Васильевского острова.

Кто здесь жил:

Инженеры,

врачи,

адвокаты,

профессура,

банковские служащие,

успешные журналисты,

владельцы среднего бизнеса.

Ритм жизни определялся рабочим графиком (с 9-10 утра), трамваем, домашним обедом, воскресными прогулками в Таврическом саду или на островах.

Здесь выписывали журналы, обсуждали новости в Думе, водили детей в гимназии. Их жизненный успех измерялся не титулами, а профессионализмом, доходом и уровнем комфорта в новой квартире с телефоном и ванной.

3. «Город-фабрика» (рабочий, промышленный)

Основные районы:

Выборгская сторона,

Нарвская и Московская заставы,

Полюстрово,

Волкова деревня.

Район пролетариата (квалифицированные рабочие, подмастерья, чернорабочие), мелких лавочников, обслуживающего их персонала.

Жизнью управлял гудок завода. 10-12-часовой рабочий день, жизнь в казарме или дешёвой комнате в «рабочем районе», простые трапезы в столовой или чайной, редкие выезды «в город» (в центр) — чаще в трактир или на демонстрацию.

Здесь царила своя солидарность, читалась своя пресса («Правда»), и главной мечтой часто была не карьера, а улучшение условий труда и жизни.

4. «Город-трущоба» (маргинальный, нищий)

Самыми неблагополучными районами того времени были:

«Вяземская лавра» у Сенной,

районы Шпалерной улицы,

задворки Обводного канала,

ночлежки на окраинах.

Здесь обитали самые нищие и маргинальные слои петербуржцев.

Основу существования здесь составляла борьба за физическое выживание: ночлег, миска похлёбки, поиск случайного заработка.

Этот мир был вне официальной экономики и социальных лифтов, живя по своим законам, которые описывали Гиляровский и ранний Горький.

«Многоликость» Петербурга — это не живописное разнообразие, а жёсткое социальное и пространственное расслоение.

Город распался на несколько городов, связанных экономически (рабочий производил, чиновник управлял, аристократия потребляла), но разделённых культурно и бытово.

Это расслоение делало городскую среду крайне напряжённой и взрывоопасной, где революция 1917 года станет не внешним ударом, а результатом столкновения этих «городов».