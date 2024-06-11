Четыре отвратительных блюда, которые готовят в Турции: не каждый решится попробовать

Здесь есть не только сочные кебабы и рахат-лукум.

В Турции можно отведать множество вкуснейших блюд из мяса, попробовать аппетитные лепешки, а также полакомиться традиционными десертами. Но также здесь есть немало весьма сомнительных лакомств. Вот четыре главных из них.

«Везир Пармагы» («Перст визиря»)

Это печенье, которое делают в форме пальца, даже имитируя ноготь. Тесто готовят как обычно: из масла, яиц, муки, сахар и корицы. А чтобы палец хрустел, в него при лепке добавляют половинку ореха и кокосовую стружку. Само по себе лакомство, кстати, получается довольно вкусным, но вот из-за внешнего вида отведать его решаются далеко не все.

«Мумбар долмасы» (голубцы из овечьих кишок)

На вид это блюдо выглядит так же «‎аппетитно», как и на слух. Кишки фаршируют жиром, рисом и булгуром, а также добавляют в них фарш, томатную пасту и обилие специй. У местных это блюдо особенно популярно зимой, но туристы могут отведать его в любое время года. Правда, решаются на такую дегустацию только отчаянные любители экзотики.

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«Шырдан долмасы» (голубцы из требухи)

В качестве оболочки для голубцов используется один из отделов желудка жвачных животных. Желудки сперва засаливают и вымачивают в лимонном соке. Затем в них кладут начинку из риса, томатов и томатной пасты, лука, сала и зелени. Все это варят до готовности, а затем посыпают солью, тмином и паприкой. Сами местные, кстати, тоже не особо в восторге от этого блюда, поэтому готовят его крайне редко.

«‎Кокореч» (сэндвич из субпродуктов)

Туристы, побывавшие в стране, также рассказывают еще об одном удивительном блюде. Оно имеет смешное называется «‎кокореч», но вот его содержимое уже не так веселит иностранцев.

«Это требуха ягненка (промытые и мелко нарезанные, а после зажаренные кишки, селезенка, легкие, трахея, почки), заложенная в булку, из которой выбрана часть середки. Встречается почти повсеместно, но в туристических районах — редко».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Вкусные турецкие блюда со странными названиями

«Отур фатма» («Садись, Фатьма»)

Неизвестно, в честь какой женщины назвали этот десерт, но он может похвастаться потрясающим вкусом. В Турции он практически как шарлотка в России — его готовят из того, что всегда есть под рукой: кукурузная мука, сахар, сода, яйца, лимонный сок и йогурт.

Хозяйки замешивают тесто, выливают его на противень — и через 45 минут нежный золотистый кекс будет готов.

«Кадынбуду» («Женское бедрышко»)

В Турции очень ценятся пышные фигуры. Так что котлеты получили свое название именно из-за пышности. Их готовят из говяжьего или бараньего фарша с отварным рисом, яйцом и петрушкой и специями.

«Имам баялды» («Имам упал в обморок»)

В процессе готовки слышны такие ароматы, что и впрямь можно упасть в обморок. Блюдо готовится из баклажанов, которые разрезают вдоль и делают в них надрезы. Затем их начиняют томатами, орехами, сладким перцем и чесноком, посыпают специями и маслом и запекают в духовке.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru