Четыре странные привычки норвежцев, которые шокируют россиян: у нас так не принято

В каждой стране есть свои причуды и привычки. И Норвегия в этом плане — не исключение. Мало кто знает, почему местные жители дарят друг другу спички, чем их дети питаются в садах и школах, и откуда у них взялась мода на «‎вшивые» кофты.

Почему в Норвегии принято дарить спички

Такой презент преподносят друг другу на Новый год. Но дело не в том, что норвежцы жадные и не хотят тратиться на подарок, поэтому покупают мелочевку, чтобы не идти с пустыми руками. Оказывается, в Норвегии спички являются символом тепла и счастья. Вручить такой подарок хозяину дома — значить пожелать ему благополучия, спокойствия и умиротворения.

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Как кормят детей в столовых

В России все привыкли к тому, что любой обед включает в себя горячие блюда. Как правило, это суп и что-нибудь мясное с гарниром. А вот в Норвегии горячей едой детей кормят лишь раз в неделю — по пятницам. И то с большей долей вероятности им дадут какой-нибудь суп из пакета. В остальное время меню состоит преимущественно из сэндвичей с различными начинками.

Учитывая, что бутерброды являются неотъемлемой частью скандинавской культуры, неудивительно, что к такому питанию детей приучают с ранних лет. Родители за своих малышей не переживают: закуски делают из свежих и качественных продуктов. И хотя рацион заметно отличается от нашего, дети в Норвегии не страдают заболеваниями пищеварительного тракта, а норвежцы считаются одной из самых здоровых наций в мире.

Что за вшивые кофты, которые носят норвежцы

Конечно, никаких вшей на самом деле в таких кофтах нет. Просто в Норвегии так называют свитера с узорами в виде контрастных вкраплений. Слово пишется как lusekofte (где luse — это «‎вши», а kofte — «‎кофта» или «‎свитер‎»).

В стране даже появилась забавная традиция, связанная с ношением этих свитеров. Раз в год в Норвегии проходит «конференция вшивых кофт», на которой члены кабинета министров обсуждают все важные вопросы, сидя в свитерах с характерным рисунком.

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Долго празднуют выпускные

Если в России празднование школьного выпускного занимает всего один день, то в Норвегии это событие отмечают минимум две недели. При этом сами выпускники не наряжаются в элегантные костюмы и роскошные платья. Они отдают предпочтение комбинезоном и кепкам, которые украшают наградами за различные шалости и проделки, совершенные за время учебы, пишет портал «‎Вокруг света».

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