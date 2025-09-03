Городовой / Общество / Меняем пакеты на тетради: где в Петербурге пройдет экосуббота
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Меняем пакеты на тетради: где в Петербурге пройдет экосуббота

Опубликовано: 3 сентября 2025 22:02
Сбор вторсырья
Меняем пакеты на тетради: где в Петербурге пройдет экосуббота
Городовой ру

Акция стоит около 100 тысяч рублей. Эти деньги идут на транспортировку, переработку, мешки, техническую поддержку и другие расходы.

В эту субботу, 6 сентября, в Санкт-Петербурге пройдет полезное мероприятие для всех, кто хочет помочь природе и одновременно подготовиться к школьному сезону.

С 12:00 до 15:00 возле дома 8 на проспекте Тореза организуют сбор вторсырья и обмен школьными вещами — так называемый «школьный шеринг».

Что принимают для переработки?

Тетрапак — упаковка из-под сока и молока, пеленки и пакеты, твердый полипропилен, пенопласт, CD-диски.

На месте можно будет обмениваться ручками, карандашами, тетрадями и другими школьными предметами, которые еще в хорошей форме. Принести и взять вещи можно бесплатно.

Для участия необходима регистрация — она проходит онлайн через простую форму, пишет reg.rsbor.ru.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».