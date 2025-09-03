Меняем пакеты на тетради: где в Петербурге пройдет экосуббота

В эту субботу, 6 сентября, в Санкт-Петербурге пройдет полезное мероприятие для всех, кто хочет помочь природе и одновременно подготовиться к школьному сезону.
С 12:00 до 15:00 возле дома 8 на проспекте Тореза организуют сбор вторсырья и обмен школьными вещами — так называемый «школьный шеринг».
Что принимают для переработки?
Тетрапак — упаковка из-под сока и молока, пеленки и пакеты, твердый полипропилен, пенопласт, CD-диски.
На месте можно будет обмениваться ручками, карандашами, тетрадями и другими школьными предметами, которые еще в хорошей форме. Принести и взять вещи можно бесплатно.
Для участия необходима регистрация — она проходит онлайн через простую форму, пишет reg.rsbor.ru.