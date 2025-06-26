Декабрист-градостроитель: как политическая ссылка вдохновила Завалишина на создание «сибирского Петербурга»

В 1856 году, спустя 30 лет суровой сибирской ссылки, декабристов помиловали. Многие из них решили вернуться в Европейскую часть России, кто в Петербург, кто в Москву, а кто-то в деревню к родственникам.

Но живший в Забайкалье политический ссыльный Дмитрий Завалишин не торопился покидать Читу.

Завалишин — сибирский блогер: из ссылки — в публицистику

Бывший морской офицер и заговорщик нашел свое место в жизни, свое настоящее призвание — он ударился в публицистику, сегодня его назвали бы блогером. Завалишин активно печатался на политические темы, разоблачая злоупотребления местных властей.

Поэтому генерал-губернатор Муравьев отправил императору прошение, и монаршим указом Завалишин был сослан из Читы обратно в Европейскую часть России. Этот уникальный случай показывает, насколько влиятельным мог быть голос публициста даже в условиях ссылки.

Петербургский почерк в сибирском городе: прямые улицы и прямоугольные кварталы

Однако, важнее другое: если посмотреть на карту Читы, то бросается в глаза большое число прямых улиц, параллельных друг другу. Город расчерчен под линеечку, прямо как Петербург.

И все потому, что его план рисовал петербуржец — декабрист Дмитрий Завалишин.

В ссылке декабристы скучали по Петербургу. Поэтому, когда Завалишину предложили поработать над планом городского строительства, он распланировал все точно по клеточкам, как в столице.

Как пишет журнал «Полезные заметки», поэтому в Чите по сей день так много прямых улиц, прямых углов и прямоугольных кварталов. Кстати, этот город известен самой большой за Уралом городской площадью.

История декабриста Завалишина и его влияния на архитектуру Читы — это удивительный пример того, как политическая ссылка может стать источником вдохновения и привести к созданию уникальных культурных явлений.

Сибирский город, благодаря своему плану, стал своеобразным «петербургским уголком» за Уралом.