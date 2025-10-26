Городовой / Общество / «Чижик» — трамвай, который сделал Петербург быстрее, но так и остался в гордом одиночестве
«Чижик» — трамвай, который сделал Петербург быстрее, но так и остался в гордом одиночестве

Опубликовано: 26 октября 2025 09:00
арт на тему трамвай
«Чижик» — трамвай, который сделал Петербург быстрее, но так и остался в гордом одиночестве
Фото: Городовой.ру

Уникальное транспортное средство.

Петербургский «Чижик» уже несколько лет держит титул лучшего трамвая России — скоростной, умный, с Wi-Fi и точностью, как в метро. Он курсирует по Красногвардейскому району, соединяя Ржевку, Хасанскую и Ладожскую, и успел стать городской легендой. Но дальше районных границ проект не ушёл.

Как всё начиналось

«Чижик» запустили в 2018 году как частный проект — редкость для Петербурга. Частный инвестор вложил 12 миллиардов рублей, город добавил ещё миллиард.

За два года построили новую линию, депо и запустили вагоны «Штадлер» — низкопольные, на 400 пассажиров, с розетками и электронными билетами. Скорость — до 25 км/ч, почти как у метро.

Почему проект не масштабировали

По эффективности «Чижик» превзошёл все ожидания: пассажиропоток вырос, интервалы сократились вдвое. Но масштабировать проект не удалось. Эксперты объясняют — такой изолированный и стабильный участок сети в городе больше просто нет. Кроме того, схема концессии оказалась слишком дорогой: городу пришлось бы компенсировать частнику выпавшие доходы, и власти решили обновлять транспорт сами.

Автор:
Игорь Мустафин
