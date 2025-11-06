Что больше всего бесит россиян в магазинах: и это вовсе не цены

В Государственной Думе в настоящее время обсуждается предложение о введении общей системы для указания веса товаров в розничных магазинах.

Необходимость унификации объясняется тем, что сейчас одинаковые товары от разных производителей могут различаться по массе, а потребители нередко сталкиваются с разными вариантами оформления цен: где-то указывается стоимость за упаковку, а где-то — за 100 граммов.

Это приводит к сложностям при выборе, затрудняет расчёт итоговой суммы покупок, сообщает «КП-Петербург» ориентируясь на данные собственного опроса.

Результаты проведённого опроса среди жителей страны показали, что вопросы ценообразования и принципов указания веса стали для покупателей наиболее волнующими.

Ключевой проблемой названо то, что на упаковке часто можно увидеть стоимость за 100 граммов, тогда как масса самой упаковки значительно превышает этот объем — в итоге при оплате на кассе сумма оказывается неожиданно высокой.

«Сыр все равно порезан, расфасован, зачем указывать цену за 100 грамм? Конечно, чтобы обмануть покупателя. Ты видишь цену 100 рублей, берешь сыр, а на кассе тебя ждет сюрприз»,

— отметила участница опроса.

Более трети опрошенных (38%) признали, что именно подобная практика вызывает у них сильное раздражение. Четверть респондентов (23%) указали на странные цены, заканчивающиеся на «99».

Они считают, что подобная стратегия создает ложное ощущение выгодной покупки, хотя по сути разница минимальна.

Проблема устаревших ценников коснулась 22% людей. Многие столкнулись с тем, что указанная на витрине стоимость не соответствует цене на кассе, так как сотрудники не всегда успевают заменить ценники своевременно.

Еще одна неприятность — отсутствие ценников на некоторых товарах или их расположение в неудобном месте. Об этом сообщили 12% участников опроса, которым порой приходится тратить много времени на поиски нужной информации или обнаруживать ценник вовсе не на той полке.

Кроме того, 4% опрошенных отметили, что в магазинах можно встретить продукты с подходящим к концу сроком годности, о чем покупателей никто не предупреждает. Остальные 1% назвали иные причины неудобств при покупке.

Ранее сообщалось, что рассматривается вариант введения единого подхода к указанию веса продукции в торговых точках, чтобы сделать покупки прозрачнее для всех россиян.