Что чувствует кошка, когда хозяин уходит из дома - питомец переживает только в нескольких случаях: интересные факты

Задумывались ли вы, какие чувства испытывает кошка, когда уходите из дома? Если вы считаете, что все время животные только спят, то сильно ошибаетесь. Портал "Питомцы Mail" рассказал, что поведение кошек при вашем уходе существенно меняется.
Проверка территории
Как только вы уходите, питомец не испытывает панического настроя, однако он понимает ваше отсутствие по запаху, звону ключей, надеванию обуви и т.д. После этого кошка начинает обследовать свою территорию, она обходит привычные маршруты, что подтверждает факт безопасности.
Режим энергосбережения
Кошки являются хищниками, которые в природе привыкли спать в утреннее и дневное время. В эти часы животное может отдыхать, восстанавливать силы.
Патрулирование территории
Во время вашего отсутствия питомец несколько раз просыпается, после чего патрулирует свою территорию. Это связано с природными инстинктами, Если вас уже нет долгое время, то животное начинает переживать, нервничать.
Ожидание хозяина
Кошка примерно чувствует, когда хозяин придет домой, поэтому подготавливается к этому процессу. Она внимательно слушает звуки, которые исходят от двери и подъезда. В этот момент питомец может быть немного взволнован.
"При долгом отсутствии хозяина кошка может испытывать реальный стресс: апатию, навязчивое мяуканье или игнорирование лотка", - комментирует источник.
Ранее портал "Городовой" рассказал, какие кошки легко поддаются дрессировке.