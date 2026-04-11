Кошки, которые легко поддаются дрессировке - всего 3 породы: обладают невероятной сообразительностью

Принято считать, что дрессировке поддаются только собаки. Но есть породы кошек, которые способны выучить команды, так как они обладают особым интеллектом. Портал «Vetklinika79» рассказал об этих питомцах подробнее.
Абиссинская кошка
Порода считается одной из самых умных, поэтому питомцы легко запоминают необходимую информацию. Животные смогут ходить на задних лапах, прыгать через препятствия, а также мяукать по вашему желанию.
Мейн-кун
Животные этой породы смотрятся грозными из-за своего размера и внешнего вида, но на деле мейн-куны – очень добрые, преданные питомцы. Они невероятно умны, поэтому вы с легкостью научите кошку различным трюкам. Среди всех пород они учатся быстрее всего.
Бенгальская кошка
Порода отличается особой сообразительностью, из-за чего животные без проблем дрессируются. Лучше начинать тренировки еще в детстве, когда характер котенка не до конца сформирован. Питомцы могут сидеть на месте, приносить игрушки, как собаки.
Советы, которые сделают дрессировку успешной:
- Не ругайте питомца, если у него что-то не получается.
- При успешном выполнении задания угощайте его чем-то вкусным.
- Наберитесь терпения, ведь процесс обучения займет не пару дней.
- Проводите тренировки регулярно, что позволит сформировать привычку.
