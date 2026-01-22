Городовой / Город / Что делать, если двор утонул в сугробах: неожиданный совет для тех, кто устал ждать коммунальщиков
Что делать, если двор утонул в сугробах: неожиданный совет для тех, кто устал ждать коммунальщиков

Опубликовано: 22 января 2026 00:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

Жители, столкнувшиеся с неудовлетворительной уборкой снега во дворах, имеют возможность обратиться в специальные структуры, осуществляющие надзор за качеством обслуживания дома.

Об этом в интервью изданию Lenta.ru напомнила Светлана Разворотнева, занимающая должность заместителя председателя комитета Государственной думы по строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Она уточнила, что основными инстанциями в этих вопросах выступают органы жилищного контроля, которые могут именоваться по-разному в зависимости от региона.

По словам Разворотневой, найти нужную структуру проще всего, если воспользоваться запросом «орган жилищного надзора». Именно эти учреждения занимаются оценкой работы управляющих компаний.

Граждане вправе обращаться туда, если управляющая организация не исполняет свои обязанности по поддержанию порядка на прилегающей территории в зимнее время.

Однако иногда территория дома остается не размежёванной и, следовательно, принадлежит муниципалитету. В такой ситуации ответственность за очистку лежит на местных властях.

Если обращения в муниципальные структуры не приводят к решению проблемы или действия администрации вызывают нарекания, депутат советует направлять жалобу в прокуратуру.

В некоторых субъектах страны созданы специальные инспекции, следящие именно за уборкой снега. К примеру, в столице этим занимается Объединённая административно-техническая инспекция (ОАТИ), контролирующая состояние как придомовых пространств, так и прилегающих к зданиям, не предназначенным для проживания.

Ранее появлялась информация, что в Санкт-Петербурге около пятидесяти владельцев недвижимости не выполнили свои обязательства по уборке снега на закреплённых за ними участках.

Юлия Аликова
