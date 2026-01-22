Алкоголь с предупреждением: что заставит россиян задуматься перед тем, как поднять рюмку

В Государственной думе рассматривают инициативу, предполагающую обязательное размещение на бутылках алкогольных напитков предупреждающих сведений о вреде спиртного, а также фотографий заболеваний и поражённых органов, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя.
Разработанный законопроект уже направлен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации. Среди его авторов — Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по вопросам труда, социальной защиты и делам ветеранов, сообщают РИА Новости.
Одно из предложений подразумевает внесение изменений в статью 11 действующего федерального закона, регулирующего производство, оборот и ограничение потребления продукции с содержанием этилового спирта.
Предлагается указать на этикетках или упаковках алкогольных изделий важную информацию о вреде алкоголя, а также возможных противопоказаниях для отдельных групп населения. Таким образом, на упаковке должно появиться наглядное предупреждение о возможных последствиях употребления.
По мнению создателей инициативы, подобная мера поможет сократить объёмы потребления алкогольных напитков в стране и станет одним из элементов по улучшению демографической ситуации.
Приводится опыт с табачными изделиями, где схожая практика существует более десяти лет. На пачках сигарет стали появляться изображения повреждённых органов, что, по словам Нилова, оказывает заметный общественный эффект.
«Устрашающие изображения стали “украшением” табачных пачек в России больше десятилетия назад.
И спустя годы эта качественная международная практика демонстрирует устойчивый эффект: в публичных местах курильщики стесняются демонстрировать упаковки с искорёженными внутренними органами.
Глядя на такие картинки, многие стали курить меньше или вовсе отказываться от сигарет», — заявил Ярослав Нилов.
