Петербургские умы на шаг впереди: зачем курицам придумали вакцину

Высокопатогенный тип вируса гриппа птиц H5N1 распространяется по всему миру и представляет существенную опасность.
Особое беспокойство вызывает его способность преодолевать межвидовые барьеры: возбудитель может заражать не только птиц, но и сельскохозяйственных животных, а также людей.
Эта особенность значительно увеличивает риск возникновения эпизоотий и угрозу здоровью населения, пишет «Вечерний Санкт-Петербург».
Учёные из Санкт-Петербурга создали вакцинный штамм вируса гриппа птиц. В работе принимали участие специалисты государственного университета ветеринарной медицины и научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева.
Авторы разработки сообщили, что использовали новейшие методы, чтобы получить вирус с заданными свойствами.
В ходе создания прототипа вакцины исследователи взяли гены гемагглютинина и нейраминидазы, принадлежащие высокопатогенному вирусу H5N1.
Данный вирус был обнаружен у чайки в Сыктывкаре весной 2023 года. После подтверждения его опасности для кур учёные модифицировали полученный генетический материал с целью понизить уровень заразности.
Гены были объединены с сегментами безопасного лабораторного штамма H1N1, которые легко размножаются в условиях лаборатории.
Это позволило подготовить прототип вакцины, который возможно быстро и в больших объёмах производить для нужд сельского хозяйства. Такой подход особенно важен при угрозе массовых вспышек гриппа птиц на птицефабриках.
Руководитель проекта Николай Тарлавин назвал новую вакцину значимым достижением в противодействии высокопатогенному гриппу птиц. Он подчеркнул:
Наша разработка — это важный шаг в борьбе с высокопатогенным гриппом птиц.
Мы не только создали штамм, который можно безопасно использовать в производстве вакцин, но и обеспечили его соответствие современным циркулирующим вариантам вируса.
Это особенно актуально для птицеводческих хозяйств, где вспышки H5N1 наносят огромный экономический ущерб. В перспективе наша технология может быть адаптирована и для других опасных штаммов гриппа.
