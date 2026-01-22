Городовой / Город / Петербургские умы на шаг впереди: зачем курицам придумали вакцину
Петербургские умы на шаг впереди: зачем курицам придумали вакцину

Опубликовано: 22 января 2026 02:00
 Проверено редакцией
Высокопатогенный тип вируса гриппа птиц H5N1 распространяется по всему миру и представляет существенную опасность.

Особое беспокойство вызывает его способность преодолевать межвидовые барьеры: возбудитель может заражать не только птиц, но и сельскохозяйственных животных, а также людей.

Эта особенность значительно увеличивает риск возникновения эпизоотий и угрозу здоровью населения, пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Учёные из Санкт-Петербурга создали вакцинный штамм вируса гриппа птиц. В работе принимали участие специалисты государственного университета ветеринарной медицины и научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева.

Авторы разработки сообщили, что использовали новейшие методы, чтобы получить вирус с заданными свойствами.

В ходе создания прототипа вакцины исследователи взяли гены гемагглютинина и нейраминидазы, принадлежащие высокопатогенному вирусу H5N1.

Данный вирус был обнаружен у чайки в Сыктывкаре весной 2023 года. После подтверждения его опасности для кур учёные модифицировали полученный генетический материал с целью понизить уровень заразности.

Гены были объединены с сегментами безопасного лабораторного штамма H1N1, которые легко размножаются в условиях лаборатории.

Это позволило подготовить прототип вакцины, который возможно быстро и в больших объёмах производить для нужд сельского хозяйства. Такой подход особенно важен при угрозе массовых вспышек гриппа птиц на птицефабриках.

Руководитель проекта Николай Тарлавин назвал новую вакцину значимым достижением в противодействии высокопатогенному гриппу птиц. Он подчеркнул:

Наша разработка — это важный шаг в борьбе с высокопатогенным гриппом птиц.
Мы не только создали штамм, который можно безопасно использовать в производстве вакцин, но и обеспечили его соответствие современным циркулирующим вариантам вируса.
Это особенно актуально для птицеводческих хозяйств, где вспышки H5N1 наносят огромный экономический ущерб. В перспективе наша технология может быть адаптирована и для других опасных штаммов гриппа.

Недавно стало известно, что число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличивается.

Автор:
Юлия Аликова
Город
