Что означают флажки проводников РЖД и почему они разного цвета

Те, кто часто ездит на поездах, наверняка замечали, как при отправлении поезда проводницы протягивают из двери вагон руку с флажком. Большинству пассажиров неизвестно, зачем это нужно, и что означают цвета знамен.

Для чего нужны флажки

При помощи флажков проводники сообщают машинисту важную информацию. Содержание послания будет зависеть от цвета. Если знамя желтое, значит высадка и посадка пассажиров благополучно завершилась.

А красный флажок говорит о том, что кто-то еще ожидает своей очереди на выход или на посадку. В таком случае машинист понимает, что трогаться нельзя.

Сигнальный инструмент обычно лежит в свернутом виде в чехле. Ткань не разворачивают, так что может показаться, что проводники подают сингал цветной палкой.

Источник фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Источник фото: Bulkin Sergey/ news.ru / Global Look Press

Какие изменения произошли за последние годы

Если раньше выбрасывать флажки было принято всем проводникам, то теперь эту функцию выполняет только служащие в хвостовом и штабном вагонах. Но это правило касается лишь ситуаций, когда все в порядке.

В случае, когда произошла заминка, показать красный флажок может любой из проводников. Причем сопровождающие из соседних вагонов должны будут по цепочке повторить эти действия.

Источник фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Источник фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Как быть ночью

У некоторых может возникнуть вопрос: как же машинист видит флажки ночью? Но в темное время суток их и не используют. Вместо этого включают фонари: красный говорит о незавершенных процедурах, а белый — о том, что проблем нет.

Тайный знак

Существуют и секретные сигналы, которые могут передавать проводники при помощи флажков. Один из них предупреждает о том, что в поезде находятся контролирующие органы.

«Если ревизоры — свернутый желтый вниз», — пишут в комментариях к статье на Дзен-канале «Под стук».

Источник фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Источник фото: Alexander Legky / Global Look Press / Global Look Press

В то же время другие пользователи заметили, что схема с флажками уже сильно устарела и давно должна стать пережитком прошлого:

«Мне кажется, что при уровне современных технологий это уже анахронизм, неужели нельзя сделать на крайний случай хотя бы дистанционную сигнализацию, которая, например, была бы задействована от поднятия ступенек и закрытия двери, ну или лучше автоматизацию».

Источник фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press