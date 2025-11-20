Городовой / Город / Что происходит за дверью медкабинета: Путин раскрыл подробности своего ежегодного осмотра
Опубликовано: 20 ноября 2025 18:30
Global Look Press / Kremlin Pool

Президент России отметил, что развитие искусственного интеллекта может позволить в будущем проходить комплексное медицинское обследование за несколько минут.

Владимир Путин сообщил, что успешно завершил комплексное медицинское обследование. Об этом он рассказал 19 ноября во время визита на выставку, посвящённую достижениям в сфере искусственного интеллекта.

По словам президента, вся процедура заняла почти два дня, включая ночь, проведённую в клинике.

«Слава Богу, всё хорошо»,

— подчеркнул глава государства, говоря об итогах обследования.

Президент также заметил, что возможность прохождения полного обследования всего за минуту при помощи новых технологий пока кажется недостижимой.

Однако он выразил уверенность, что подобные разработки могут сыграть важную роль в будущем.

Ранее появлялись сведения о том, что жители Петербурга в возрасте от 27 до 45 лет стали активнее принимать участие в профилактических мероприятиях, направленных на борьбу с инсультом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
