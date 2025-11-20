Что происходит за дверью медкабинета: Путин раскрыл подробности своего ежегодного осмотра

Владимир Путин сообщил, что успешно завершил комплексное медицинское обследование. Об этом он рассказал 19 ноября во время визита на выставку, посвящённую достижениям в сфере искусственного интеллекта.
По словам президента, вся процедура заняла почти два дня, включая ночь, проведённую в клинике.
«Слава Богу, всё хорошо»,
— подчеркнул глава государства, говоря об итогах обследования.
Президент также заметил, что возможность прохождения полного обследования всего за минуту при помощи новых технологий пока кажется недостижимой.
Однако он выразил уверенность, что подобные разработки могут сыграть важную роль в будущем.
