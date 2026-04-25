Что произойдет с Землей, если Луна исчезнет - полный разбор от физиков
Что произойдет с Землей, если Луна исчезнет - полный разбор от физиков

Опубликовано: 25 апреля 2026 02:32
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Почему жизнь без Луны станет невозможна

Представьте себе утро, когда за окном вместо привычного лунного света - абсолютная, густая чернота. Сначала это покажется необычным и интересным, но на самом деле исчезновение Луны запускает цепь физических катастроф.

Со временем такое явление медленно, но необратимо разрушит привычный мир, передает источник.

Океан встанет

Две трети всех приливов на Земле держатся на лунной гравитации. Если Луна пропадет, останутся лишь хилые солнечные приливы. Океан у берегов превратится в болото.

Кислорода станет меньше, водоросли попрут так, что мало не покажется. Кораллы и устрицы потеряют внутренний компас. Также рухнут графики судоходства и военных флотов.

Землю начнет шатать

Луна - это стабилизатор земной оси. Без нее наклон оси начнет хаотично скакать от 0 до 85 градусов. При нуле сезоны исчезнут: на экваторе вечная жара, на полюсах вечная прохлада.

При 85 градусах полюса уставятся прямо на Солнце. Льды растают за пару месяцев, а потом навалится полугодовая ночь. Климат превратится в лотерейный билет. Обычное сельское хозяйство станет невозможным в принципе.

Ночь станет абсолютно черной

Без Луны ночь в полнолуние потемнеет в 400 000 раз. Это не метафора, а точный расчет.

Ночные животные привыкли ориентироваться по лунному свету. Насекомые-опылители перестанут летать, грызуны засядут голодными в норах, совы потеряют охотничье преимущество.

Луна - не просто красивая картинка. Это инженер, который держит в узде океаны, климат и нашу планетарную ось.

Ранее "Городовой" рассказал, что будет, если все время заряжать телефон на 100%.

