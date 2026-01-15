Что следует знать, прежде чем окунуть малыша в крещенскую прорубь: советы врача

Перед праздником Крещения Господня врач-реабилитолог Елена Адулас из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета пояснила, как правильно подготовить детей к участию в традиционных купаниях. Ключевой момент — инициатива самого ребёнка: он должен сам захотеть принять участие и при этом находиться в хорошем настроении. Если же малыша привести к проруби против его воли, неожиданное соприкосновение с ледяной водой способно напугать и даже привести к панической реакции или психологической травме.
Врач подчёркивает, что достаточная осознанность для такого решения обычно формируется у ребёнка не ранее семи-десяти лет. Это означает, что возраст является важным критерием для допуска ребёнка к участию в купании. Родителям рекомендуется внимательно учитывать этот момент при принятии решения.
Елена Адулас дала рекомендации по безопасности на праздник. Время нахождения в воде не должно превышать десяти секунд, также нельзя погружаться полностью — особенно с головой. Особое внимание следует уделить регулярному закаливанию, так как только подготовленный организм сможет легче перенести перепад температуры.
Список основных советов, озвученных специалистом:
- Ребёнок должен проявить желание и быть в хорошем настроении
- Минимальный возраст — 7-10 лет, в зависимости от степени осознанности
- В воде можно находиться не более 10 секунд
- Погружаться с головой не разрешается
- Необходимо предварительное и регулярное закаливание
