Что следует знать, прежде чем окунуть малыша в крещенскую прорубь: советы врача
Что следует знать, прежде чем окунуть малыша в крещенскую прорубь: советы врача

Опубликовано: 15 января 2026 22:00
Городовой ру

Перед праздником Крещения Господня врач-реабилитолог Елена Адулас из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета пояснила, как правильно подготовить детей к участию в традиционных купаниях. Ключевой момент — инициатива самого ребёнка: он должен сам захотеть принять участие и при этом находиться в хорошем настроении. Если же малыша привести к проруби против его воли, неожиданное соприкосновение с ледяной водой способно напугать и даже привести к панической реакции или психологической травме.

Врач подчёркивает, что достаточная осознанность для такого решения обычно формируется у ребёнка не ранее семи-десяти лет. Это означает, что возраст является важным критерием для допуска ребёнка к участию в купании. Родителям рекомендуется внимательно учитывать этот момент при принятии решения.

Елена Адулас дала рекомендации по безопасности на праздник. Время нахождения в воде не должно превышать десяти секунд, также нельзя погружаться полностью — особенно с головой. Особое внимание следует уделить регулярному закаливанию, так как только подготовленный организм сможет легче перенести перепад температуры.

Список основных советов, озвученных специалистом:

  • Ребёнок должен проявить желание и быть в хорошем настроении
  • Минимальный возраст — 7-10 лет, в зависимости от степени осознанности
  • В воде можно находиться не более 10 секунд
  • Погружаться с головой не разрешается
  • Необходимо предварительное и регулярное закаливание

Юлия Аликова
Город
