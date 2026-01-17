"Что спрятала форель из Шушар: жительница Петербурга вздрогнула, увидев находку в купленной рыбе"

Вечером первого января жительница Санкт-Петербурга по имени Елена приобрела в магазине на Первомайской улице форель горячего копчения, оказавшуюся небезопасной для употребления. В рыбе была обнаружена плесень. Женщина поделилась этой историей в разговоре с представителями одного из городских изданий.
После покупки Елена вернулась в торговую точку и потребовала вернуть деньги, что было выполнено. Она объяснила, что уже направила обращения в Роспотребнадзор и полицию. Кроме того, при оплате покупки ей не предоставили кассовый чек, о чём она упомянула в книге жалоб и предложений магазина.
Сотрудники редакции связались с управляющей магазина Натальей Дударевой. Она уведомила, что вся партия форели, в которой была обнаружена плесень, возвращена поставщику. По её словам, на всю продукцию имеются необходимые документы.
Дударева допустила, что в процессе копчения могли быть нарушены технологические нормы, либо во время приёмки сотрудники не заметили испорченный товар. Она пояснила:
«Одну рыбку посмотрел, вторую посмотрел, третью посмотрел. Всё качественно. И принимаешь. Но там не три рыбки приходят, а 20» — прокомментировала Наталья Дударева.
Также руководитель магазина предположила, что жалоба могла возникнуть по инициативе конкурентов.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».