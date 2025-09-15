Что стало с потомками рода Юсуповых: они были даже богаче Романовых

Когда-то фамилия Юсуповых означала богатство, власть и влияние. Их дворцы, фабрики и усадьбы разбросаны по всей России, но спустя век после революции от былой роскоши остались лишь воспоминания.
Последними представителями рода, постоянно жившими в России, были князь Феликс Юсупов и его жена, княжна Ирина Романова — племянница Николая II.
В 1919 году, спасаясь от революции, семья бежала в Европу, прячась сначала в Крыму, а затем осев в Париже. Большинство драгоценностей и коллекций пришлось продать, чтобы начать новую жизнь.
Феликс занимался живописью, Ирина открыла белошвейную мастерскую, которая позже превратилась в модный дом «Ирфе».
В 1967 году Феликса не стало, Ирина умерла тремя годами позже. Род продолжила их единственная дочь — Ирина-младшая. Выйдя замуж за графа Шереметьева, она сменила фамилию, и именно эта ветвь рода живёт сегодня.
Их дочь Ксения Сфири родилась в Афинах в 1942 году. Сегодня она живёт в Греции, избегает публичности, но получила российское гражданство и не раз бывала в Санкт-Петербурге, который называет одним из красивейших городов мира. У Ксении есть дочь Татьяна и две внучки — Марилия и Ясмин-Ксения.
От несметных богатств рода Юсуповых не осталось ничего, но наследники, похоже, к этому равнодушны. Как говорит сама Ксения: «Я просто Ксения Сфири».