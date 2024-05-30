Что турчанки думают о русских девушках, и почему считают злыми

Во многих странах девушки из России считаются самыми красивыми. Однако дифирамбы им возносят только мужчины. Так происходит в Турции. Местные представительницы прекрасного пола не в восторге от того, что местные кавалеры заглядываются на приезжих иностранок.

Называют легкодоступными

Жительницы Турции уверены, что россиянки способны очень быстро завести отношения и перейти от конфетно-букетного периода к тесному знакомству. У них же самих так не принято. За турчанкой приходится долго ухаживать только для того, чтобы она согласилась отправиться с мужчиной на свидание.

Некоторые связывают это с тем, что в России мужчин меньше, чем женщин, поэтому на всех не хватает. А на территории бывшей Османской Империи же все наоборот.

Источник фото: Legion-Media

Считают бесстыдницами

Турчанки не позволяют себе откровенно одеваться, в то время как россиянки на отдыхе обязательно сменяют куртки и плащи на открытые платья и шорты. А некоторые соотечественники носят купальники не только на пляже. Это возмущает местных жительниц, которые считают, что таким образом обольстительницы стараются завоевать мужское внимание.

«Поэтому турки, под властью обольстительных иностранок, сходят с ума, и женятся на них. То есть турчанки считают нас серьезными конкурентками», — отметила посетившая Стамбул тревел-блогер Марина Ершова в личном Дзен-канале.

Источник фото: Legion-Media

Видят злыми и надменными

Турецкие женщины считают, что приезжие из России часто допускают в их адрес некорректные высказывания. В то время как турчанки стараются держать свое мнение при себе, россиянки нелицеприятно описывают их в своих блогах и на Youtube-каналах. Хорошего там говорят мало. В основном критикуют жительниц Турции за неумение одеваться, ухаживать за собой и находить подход к мужчинам, а также за капризность.

«У русских женщин прямо модно глумиться над турчанками. Им что, заняться больше нечем?» — возмущается одна из турчанок на форуме Reddit.

Учитывая все это, неудивительно, что турчанки недолюбливают русских. Однако, как и мужчины, считают приезжих очень красивыми.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media