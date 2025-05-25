Чтобы выпить и запить: какие российские продукты любят в Белоруссии

Несмотря на обилие вкусной и качественной местной продукции, на полках белорусских супермаркетов можно встретить немало товаров из России. Какие именно — рассказываем.

Пиво «Балтика»

Белорусское пиво — крепкий бренд: «Аливария», «Лидское», «Крынiца» занимают большую часть прилавков. Но и российская «Балтика» уверенно держится рядом. Особенно популярны безалкогольная «нулевка» и «семерка» — светлое фильтрованное.

Йогурты и кефир «Чудо»

Белорусская молочка славится на всю постсоветскую территорию, но даже на фоне местных йогуртов и кефира российская марка «Чудо» пользуется спросом. Возможно, играет роль узнаваемость бренда и активная дистрибуция.

Крупы из России

Гречка, рис, пшено — всё это тоже можно найти с российской маркировкой. Причина проста: Белоруссия делает ставку на животноводство, и зерновых просто не хватает. Российские поставки восполняют дефицит.

Подсолнечное масло

В России подсолнух растёт практически в каждом регионе, а вот в Беларуси его почти не видно. Поэтому на прилавках часто лежит именно наше масло — от привычных отечественных марок. Продукт массового спроса, без которого не обходится ни одна кухня.

Пакетированные соки

Соки с российскими этикетками — частые гости в белорусских супермаркетах. Чаще всего это восстановленные соки из китайского сырья. Просто и недорого. Готовый продукт везут уже из России — так быстрее и удобнее для всех сторон.

Да, белорусские продукты уважаемы и любимы, но российская продукция тоже находит своего покупателя.