Городовой / Общество / Чухонцы какие-то: почему жителей Суоми так называли в древности, и обижаются ли они на прозвище?
Чухонцы какие-то: почему жителей Суоми так называли в древности, и обижаются ли они на прозвище?

Опубликовано: 23 ноября 2025 14:00
чухонцы
Чухонцы какие-то: почему жителей Суоми так называли в древности, и обижаются ли они на прозвище?
Фото: Городовой.ру

Как петербургское прозвище превратилось в архаизм.

В Петербурге слово «чухна» жило долго и прочно: так в XVIII–XIX веках горожане называли прибалтийско-финские народы вокруг тогдашней столицы — финнов, ингерманландцев.

Термин звучал грубовато, но бытовал не как оскорбление, а как простонародное, деревенское обозначение местных жителей. Его можно встретить и у Пушкина, и в документах Российской империи — хотя единообразия не было даже там: «чудь», «чухарь», «чухонец» могли значить разное в зависимости от контекста и региона.

Откуда слово взялось

Корень ведёт к древнерусскому «чудь» — так называли народы прибалтийско-финской группы. Дальше к основе просто добавили суффикс «-хна»/«-хно», по тому же принципу, как из «Михаил» получалось «Михно». Получилось разговорное обобщающее название ближайших соседей столицы.

Смысл был не этнически обвинительным, а скорее бытовым: «чухонцы» — люди из холодных, болотистых окраин, говорящие на «непонятном» языке и ведущие спокойную сельскую жизнь возле Петербурга.

Обидно ли финнам?

Сегодня — нет. У современных жителей слово давно вышло из употребления и почти не известно в Суоми. Оно звучит так же архаично, как «лапти» или «обер-офицер», и в повседневной речи не используется.

Обидеть финнов этим невозможно уже хотя бы потому, что большинство о самом слове не слышало. Это скорее музейный термин из лексикона старой столицы.

Почему слово всё же считают грубым

Устаревшие этнические прозвища всегда несут оттенок пренебрежения. В речи Петровской эпохи оно не значило прямой враждебности, но для XXI века звучит резковато и чуждо — именно поэтому в нейтральной речи его не используют.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
