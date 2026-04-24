Городовой / Город / «Цифровой паёк»: какие 500 сервисов помогут во время отключения интернета в России
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 шт. в воду – и под замиокулькас: мощные ветки лезут как по расписанию, глянцевые листья – зеленее травы – что даю в апреле Полезное
В Москве дороже: сколько петербуржцы тратят в ресторанах и где оставляют больше всего денег Город
Нежное сливочное картофельное пюре – как в ресторане: секреты и хитрости шеф-поваров Полезное
Весенний Санкт-Петербург: фотосессия с тюльпанами — топ-6 мест в городе для эффектных кадров Вопросы о Петербурге
Как сэкономить на авиабилетах: 4 хитрости — и перелет обойдется дешевле чашки кофе в аэропорту Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

«Цифровой паёк»: какие 500 сервисов помогут во время отключения интернета в России

Опубликовано: 24 апреля 2026 13:44
 Проверено редакцией
«Цифровой паёк»: какие 500 сервисов помогут во время отключения интернета в России
«Цифровой паёк»: какие 500 сервисов помогут во время отключения интернета в России
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Владимир Путин поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно важных сервисов.  

В последнее время жители крупных городов всё чаще замечают: мобильный интернет внезапно пропадает. Это не технический сбой и не поломка у оператора. Такие отключения — осознанная мера безопасности.

Владимир Путин на совещании с правительством объяснил: это нужно защитить людей от терактов и атак беспилотников. Безопасность сейчас стоит на первом месте, даже если ради неё приходится жертвовать комфортом в сети.

Что останется доступным?

Главная новость — интернет не исчезнет полностью. Президент поручил создать систему, которая работает по принципу экстренного звонка.

Даже если у вас нет денег на счету, вы можете позвонить в 112. С интернетом будет так же.

Минцифры уже подготовило «белый список». В него вошли более 500 ресурсов, которые будут работать всегда, даже во время блокировок.

В списке самое важное:

  • Госуслуги;
  • Приложения банков и платежные системы;
  • Запись к врачу;
  • Официальные сайты властей;
  • Крупные маркетплейсы.

Поэтому перевести деньги или вызвать скорую вы сможете в любом случае. А вот полистать ленту в соцсетях или посмотреть видео — уже нет.

Первые серьезные отключения прошли в мае 2025 года. Тогда во время празднования 80-летия Победы интернет в Москве и области отключали массово. Опыт признали успешным для защиты от дронов.

Теперь эту практику масштабируют на другие регионы. Больше всего жалоб на отключения зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью