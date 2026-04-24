«Цифровой паёк»: какие 500 сервисов помогут во время отключения интернета в России

В последнее время жители крупных городов всё чаще замечают: мобильный интернет внезапно пропадает. Это не технический сбой и не поломка у оператора. Такие отключения — осознанная мера безопасности.
Владимир Путин на совещании с правительством объяснил: это нужно защитить людей от терактов и атак беспилотников. Безопасность сейчас стоит на первом месте, даже если ради неё приходится жертвовать комфортом в сети.
Что останется доступным?
Главная новость — интернет не исчезнет полностью. Президент поручил создать систему, которая работает по принципу экстренного звонка.
Даже если у вас нет денег на счету, вы можете позвонить в 112. С интернетом будет так же.
Минцифры уже подготовило «белый список». В него вошли более 500 ресурсов, которые будут работать всегда, даже во время блокировок.
В списке самое важное:
- Госуслуги;
- Приложения банков и платежные системы;
- Запись к врачу;
- Официальные сайты властей;
- Крупные маркетплейсы.
Поэтому перевести деньги или вызвать скорую вы сможете в любом случае. А вот полистать ленту в соцсетях или посмотреть видео — уже нет.
Первые серьезные отключения прошли в мае 2025 года. Тогда во время празднования 80-летия Победы интернет в Москве и области отключали массово. Опыт признали успешным для защиты от дронов.
Теперь эту практику масштабируют на другие регионы. Больше всего жалоб на отключения зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.