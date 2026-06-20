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Цвести не будут: садовод из Британии назвал 3 ошибки при обрезке пионов — можно потерять куст

Опубликовано: 20 июня 2026 21:16
 Проверено редакцией
Цвести не будут: садовод из Британии назвал 3 ошибки при обрезке пионов — можно потерять куст
Цвести не будут: садовод из Британии назвал 3 ошибки при обрезке пионов — можно потерять куст
Городовой ру
Как ухаживать за пионами

Хотя пионы способны расти на одном месте в течение нескольких лет, их уход требует особого внимания. Агроном из Великобритании, Тони Уильямс, поделился информацией об ошибках, которые часто допускают садоводы при обрезке пионов после завершения их цветения.

Дезинфекция

Прежде всего, крайне важно убедиться в чистоте и остроте используемого секатора. Несоблюдение этого условия может привести к инфицированию растений. Рекомендуется дезинфицировать инструменты в спиртовом растворе в течение тридцати минут.

Когда обрезать растения

Не следует приступать к обрезке сразу после окончания цветения. Необходимо дождаться первых заморозков, и только затем удалять стебли до уровня почвы. Эту процедуру следует выполнять с осторожностью, чтобы избежать повреждения корневой системы растения.

Не путать понятия

Важно четко различать понятия «обрезка» и «срезка». Последний термин относится к удалению отцветших бутонов, что является обязательной процедурой в июле. Это необходимо для перенаправления энергии растения на укрепление и развитие корневой системы.

Осенью, после проведения обрезки, нельзя забывать о базовом уходе, включающем полив и подкормку.

При соблюдении простых рекомендаций ваши пионы будут стабильно цвести на протяжении многих лет.

Ранее мы рассказали о неприхотливых растениях для, клумбы.

Автор:
Ксения Давыдова
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